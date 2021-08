Renaud : une "Putain d'expo" prolongée à la Philharmonie de Paris

Malmenée par la crise sanitaire et les confinements, l'exposition a rouvert ses portes en mai et joue les prolongations jusqu'en novembre. L'occasion de se plonger avec délice dans la vie riche, tumultueuse, engagée et poétique de "Mister Renard".

Le parcours n'est ni biographique, ni chronologique. C'est une sorte de déambulation : on a l'impression d'entrer chez Renaud, de le rencontrer. C'était l'objectif recherché par la commissaire, Johanna Copans, qui a écrit une thèse sur le chanteur. Elle explique que cette exposition est le fruit d'une documentation très minutieuse.

Les premiers dessins de Renaud, son premier roman policier écrit à 9 ans... L'exposition donne à voir mais aussi à entendre, grâce à des archives audio-visuelles, comme cet entretien avec Bernard Pivot. Plus loin on découvre un Renaud acteur, sur le tournage de Germinal. Très engagé aussi, révolté et humaniste, le chanteur s'affiche sous toutes ses coutures devant des visiteurs nombreux et conquis.

La prolongation jusqu'en novembre donne la chance de découvrir une rétrospective malmenée par la crise sanitaire et les confinements, après un début en fanfare en octobre 2020. À la croisée de l'art, du politique et de l'intime, l'exposition, riche, intelligente et pensée, se parcourt sans modération.