Au festival de La Grange aux Pianos, à la découverte de la musique secrète de Léonard de Vinci

Mercredi dernier, le festival de la Grange aux pianos (36) accueillait l’ensemble Doulce Mémoire pour une représentation autour de Léonard de Vinci. En plus d’être peintre, scientifique et bien d’autres choses encore, l’homme de génie était aussi musicien.

Il paraît qu’en regardant les tableaux de Léonard de Vinci, il est possible d’y entendre de la musique. Une musique secrète que Denis Raisin Dadre, directeur artistique de l’ensemble Doulce Mémoire a tenté de saisir en allant explorer les recueils de partitions de la Renaissance.

Le temps d’une soirée, ces pièces ont résonné dans la Grange aux pianos, donnant au lieu des airs de cours milanaise. A chaque tableau, sa musique. Et en prime, quelques explications de Denis Raisin Dadre.

Pour donner à entendre les œuvres du peintre, un instrument incontournable : la lyre à bras ou lira da braccio dont il joue et sur lequel il improvise. Contrairement à ce que son nom indique l’instrument n’a rien d’une lyre mais plutôt d’un gros violon à sept cordes. Au XVIe siècle, il cède sa place à la lira da gamba et au luth et tombe peu à peu en désuétude. Aujourd’hui ils sont surement moins d’une dizaine à savoir en jouer. Parmi eux, Nicolas Sansarlat, de l’ensemble Doulce Mémoire.

De la lyre à bras, il ne reste que peu de traces, tout comme la musique que jouait Léonard de Vinci. Mais ses tableaux, eux, demeurent. Alors si l’envie vous prend, allez les contempler, tendez l’oreille et qui sait, peut-être y discernez-vous quelques airs italiens.