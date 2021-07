Des Chants de la Méditerranée à la Cantate 2024, l'ensemble Sequenza 9.3 rassemble à travers le chant

Dimanche dernier, dans le parc de la commune l'Ile Saint Denis, l'ensemble vocal Sequenza 9.3 a lancé le projet les Jardins lyriques, un projet itinérant et participatif qui rassemblera tout l'été les populations du département dans un partage à travers le chant. Reportage par Suzana Kubik.

C'est le poumon de la commune de l'Ile Saint Denis, et un lieu de rencontres. Ce dimanche après-midi, la météo est capricieuse, mais le promeneurs sont nombreux : on vient y faire du vélo, piqueniquer en famille ou suivre des cours de yoga en plein air. Et depuis l'année dernière, assister aux concerts que l'ensemble vocal Sequenza 9.3 offre aux riverains. Au programme : une répétition publique, un jeu de piste musical, un atelier de chant "plein de choses qui font que les gens sont beignés de musique" avant même le concert, nous dit Catherine Simonpietri, directrice artistique de l'ensemble.

Mais pour l'heure, c'est la répétition. Six chanteuses abritées sous l'auvent de la Maison du parc peaufinent le nouveau programme Les chants de la méditerranée qui sera créé en fin d'après-midi sous la direction de Catherine Simonpietri .

"Pour constituer ce programme j'ai écouté énormément de musiques populaires, j'ai fait un peu ma Kodaly, explique Catherine Simonpietri, j'ai lu les vieilles partitions et je me suis assurée que ces chants étaient d'origine populaire, folklorique. Je les ai confiés soit à des compositeurs soit à des arrangeurs qui ont orchestré ces petites pépites, ils ont augmenté ces objets.

C'est chants de la Méditerrannée, c'est aussi une invitation aux gens à donner leur chant pour faire une polyphonie mondiale !"

La collecte au cœur du projet

Une polyphonie mondiale baptisée Cantate 2024 que Catherine Simonpietri prépare avec le compositeur Alexandros Markeas pour les Jeux olympiques qu'accueillera le département en 2024 , et dont les Jardins lyriques sont la première étape. Au coeur du projet est la collecte de la mémoire musicale de l'Ile Saint Denis avec ses 8000 habitants et 85 nationalités différentes. Claire Leroux, chargée de diffusion de l'ensemble .

"On voulait construire une sorte d'hymne pour les JO 2024 en invitant les habitants de confier les chants ou les récits de leur tradition orale. Ils seront ensuite repris par les compositeurs professionnels, arrangés ou orchestrés, et intégrés dans nos nouveaux programmes qu'on offrira ensuite aux habitants."

Et la collecte est déjà en cours ! Dans une cabine d'enregistrement installée dans un coin du parc, Delphine a décidé de briser la glace et de livrer un chant qu'elle a hérité de sa mère au micro de Xavier Margueritat, chanteur dans l'ensemble Sequenza 9.3. "C'est un chant enfantin que j'ai aussi chanté à mes enfants. Et je ne l'ai jamais entendu nulle part ailleurs !"

, © Claire Leroux/Sequenza 9.3

Pour susciter d'autres envies de partage, l'après midi s'achève sur un atelier de chant autour d'une berceuse corse. Nous y retrouvons Catherine Simonpietri :

"La collecte durera deux ans. On ira dans des écoles, on travaillera avec les associations, on créera des échanges intergénérationnels toujours dans un soucis musical de donner des concerts ou des ateliers participatifs. Ce sera comme un héritage. L'année 2024 sera l'année où ces chants rentreront dans l'histoire",

s'enthousiasme la musicienne.