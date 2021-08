À Honfleur, de jeunes musiciens investissent l'atelier d'une artiste le temps d'un festival

Invités par une artiste plasticienne, de jeunes talents jouent Brahms, Schubert ou encore Beethoven dans un cadre atypique. Troisième édition pour le festival "Dialogues autour d'un piano" avec cette année un parrain de prestige : Jonas Vitaud.

C'est un jeune festival normand qui a du talent à revendre : "Dialogues autour d'un piano" se tient depuis ce lundi à Honfleur. Troisième édition de l'événement dédié à la musique de chambre, porté et programmé par des jeunes musiciens qui ont entre 20 et 25 ans. Un festival qui a pour particularité de se tenir dans un endroit pour le moins atypique, dénommé "La Forge", qui détonne en plein coeur du centre médiéval de Honfleur.

C'est une bâtisse étrange où l'on croise des oeuvres d'art bariolées, sorties de l'imaginaire de l'artiste plasticienne Florence Marie. "C'est un atelier de peinture, classé dans les lieux singuliers. En Normandie, je suis la seule à avoir la maison, le jardin, l'atelier, la cour et le souterrain complètement investis", raconte-t-elle. L'atelier a été inauguré en 1995 avec une fresque dans le jardin et l'artiste ne s'est plus arrêtée depuis. Des fresques donc, des sculptures monumentales... "Et puis j'accueille de jeunes talents. Je trouve cela très important de leur donner l'occasion de se produire."

"Je suis tombé complètement amoureux du lieux"

Tanguy Chauvel, pianiste, est le directeur artistique du festival à seulement 23 ans : "Dès la première rencontre, je suis tombé complètement amoureux du lieu. C'est un projet où j'essaie d'amener des gens avec qui j'aime jouer, ceux que j'estime en tant que musiciens et que j'apprécie humainement. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion, donc c'est quelque chose que je prépare toujours avec beaucoup de hâte."

J'essaie de monter un programme sur plusieurs jours, cette année c'est surtout de la musique allemande" - Tanguy Chauvel, directeur artistique du festival

Brahms, Schubert, Beethoven... le violoniste Fabian Ishibashi a dit 'oui' 'tout de suite : "J'ai fait de la musique de chambre avec Tanguy, et il m'a proposé ce lieu qu'il venait de découvrir pour une résidence. Que des jeunes musiciens comme lui fassent la démarche de rendre cela possible, dans un lieu atypique, même à cette petite échelle, on se sent pousser des ailes à chaque fois qu'on fait des rencontres qui nous marquent."

Jonas Vitaud parraine l'édition 2021

Une édition qui peut compter cette année sur un parrain de prestige : le pianiste Jonas Vitaud. De quoi donner un coup de projecteur au festival et l'aider à trouver des financements. Le musicien prodiguera aussi de précieux conseils aux jeunes talents : "Je vais les entendre et travailler avec eux les oeuvres qui seront données jusqu'au 20 août. Je me suis dit qu'il était intéressant de superviser un peu la programmation, assister aux répétitions de toute cette jeune génération de musiciens brillants, travailler la musique de chambre quelques jours dans ce lieu magnifique, c'est comme ça que je suis devenu parrain du festival."

Jonas Vitaud qui donnera aussi un concert-lecture pour clôturer le festival avec un comédien, sur une composition de Viktor Ullmann. Toujours dans une ambiance particulière, nous dit Tanguy Chauvel, le jeune directeur artistique : "Je sais par expérience que toutes les personnes qui sont venues écouter de la musique ici ont trouvé que l'alchimie entre la musique et les arts plastiques rendait l'expérience extrêmement forte. Le fait que ce soit un petit festival aussi, où l'on peut tout à fait échanger après les concerts, rend l'expérience assez unique." À noter que l'entrée est libre : une raison de plus de faire un détour par Honfleur dans les jours qui viennent.

Le pass sanitaire est évidemment requis, et il est conseillé de réserver au 02 31 89 49 39 ou au 06 44 03 70 33. "Dialogues autour d’un piano" se tient les lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 et lundi 23 août, à 20h, à La Forge, au 25 rue de la Foulerie.