Rentrée : Les conservatoires dans le flou

Les inscriptions débutent cette semaine pour la plupart des conservatoires qui avancent à tâtons pour cette rentrée.

La fin de l’année s’était déroulée dans des conditions presque normales : des cours en classe entière, évidemment soumis aux gestes barrières. Seul constat de cette nouvelle saison tourmentée, des élèves adultes plus déserteurs. "Quand les enfants pouvaient revenir, les adultes ont pu revenir au mois de mai et c’est le public que j’ai perdu le plus, avec lequel j’avais le moins de retour à distance, à cause du travail et de l’organisation familiale bousculée, ce sont eux qui ont été le plus décrocheurs", constate Anne-Cécile Coignart, enseignante de formation musicale au Conservatoire de Troyes, dans l’Aube. Pour cette rentrée, sans consigne précise pour ces établissements, la professeure concède tâtonner « glanant des informations sur les réseaux sociaux ».

Maxime Leschiera, Vice-Président de l'association Conservatoires de France et également directeur du Conservatoire de Bordeaux confirme le flou qui flotte au dessus des conservatoires. "Pour l’instant, nous sommes sur le même protocole sanitaire qu’en juin, l’accueil de tous les publics, mais avec les gestes et le port du masque, ce qui change c’est depuis les annonces du président, cette question du passe sanitaire et pour le coup, il y a encore un peu de flou pour ce qui concerne les activités du conservatoires. Les élèves en seraient dispensés, par contre pour les enseignants ce n’est pas encore très clair. Pour l’instant, nous sommes en l’attente de précision pour chaque événement qu’on met en œuvre. C’est inconfortable car nous sommes à quelques jours d’un accueil du public…".

Même nombre d’inscrits

Pour le moment, la crise n’a pas eu d’impact sur le nombre d’inscription, même s’il doit varier selon le milieu (urbain ou rural) comme nous le rappelle Maxime Leschiera. Le vice-président se désole que le plan de relance qui consacre deux milliards d’euros au secteur culturel, n’ait pas mentionné les conservatoires (qui dépendent des collectivités locales). "On ne s’est pas senti délaissé, mais il n’y a pas eu d’aides spécifiques pour les conservatoires."

Les équipes pédagogiques se préparent aussi à un éventuel reconfinement, Anne-Cécile Coignart a même déjà prévu le coup : "D’un côté on a envie de faire plein de chose, mais on se restreint quand même. Moi je prépare mes cours en essayant de me dire si y’a du distanciel, quel document je peux vite donner à mes élèves pour qu’ils aient tout chez eux."

Côté programme, la professeure nous a aussi confié prévoir des chansons liées à l’amitié et la solidarité, plus que sur l’actuelle pandémie…