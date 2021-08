Festival "L’Été du Canal" : musique symphonique et breakdance s'associent le temps d'un concert

Le festival propose chaque week-end des concerts flottants et gratuits. Le principe : des musiciens jouent depuis un bateau sur les quais du Canal de l’Ourcq. Samedi 7 août, c’était au tour de l’orchestre Divertimento qui œuvre à la démocratisation culturelle.

C’est sur une scène un peu bancale que les musiciens de l’orchestre Divertimento font résonner la Danse hongroise n°1 de Johannes Brahms. En guise de salle de concert, un bateau, qui sillonne le canal de l’Ourcq.

Six concerts d’une vingtaine de minutes sont donnés à Pantin, Noisy-le-Sec ou encore au parc de la Villette. Le circuit permet d’amener la musique classique partout et à tout le monde. Certains sont venus exprès et d’autres s’arrêtent, happés par la musique au détour d’une promenade.

Au programme, des œuvres autour de la danse. Et devant le bateau, des chorégraphies de breakdance. Un mélange des genres que prône Zahia Ziouani.

Tout au long de la virée, les spectateurs sont invités à suivre le parcours à vélo et certains ont relevé le défi.

Le concert prend fin au parc de la Villette. Il est temps de larguer les amarres. Un au revoir en musique et sous les bravos des enfants qui en profitent pour prendre place sur la scène éphémère, et s’essayer au break dance.