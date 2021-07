Opération "Pause en scène" : des concerts proposés dans une aire d'autoroute

Cette semaine, la plateforme SmartMusicTour, en partenariat avec l'association Prévention Routière, proposait des concerts aux automobilistes dans l'aire de repos Limours-Janvry en Essonne. Le but : inciter les voyageurs à faire des pauses plus longues et permettre à de jeunes artistes de jouer.

La plateforme SmartMusicTour, en partenariat avec l’Association Prévention Routière et TotalEnergies, organisait les 20 et 21 juillet des concerts gratuits sur une aire de repos, à Limours - Janvry en Essonne. Nicolas Marinos, le cofondateur de la plateforme, nous explique ce projet : "SmartMusicTour, c'est une plateforme digitale de mise en relation entre musiciens amateurs et lieux organisateurs de concerts et l'objectif de cette plateforme est de mettre en relation ces deux entités."

Pour participer à ce projet original, les musiciens se sont inscrits sur la plateforme SmartMusicTour, et ont été sélectionnés par André Manoukian. "On a eu plus de 200 demandes pour venir jouer sur ces aires d'autoroute cet été", explique Nicolas Marinos.

, © SmartMusicTour

"Une prévention routière ludique"

Ces concerts ont un double objectif : offrir la possibilité de jouer à de jeunes musiciens en cette période compliquée, et favoriser la durée des temps de pause des automobilistes, bien trop souvent négligée, comme nous l’explique Nicolas Korobeinik, directeur régional de l’association Prévention Routière : "On a lancé une étude où on observe qu'il y a plus de 8 personnes sur 10 qui pensent que c'est une bonne mesure d'observer une pause toutes les deux heures. C'est ce qu'on constate : les gens s'arrêtent, mais malheureusement pas assez longtemps. On considère qu'une bonne pause, c'est une pause de 20 minutes."

Si ce projet est une première, on espère pouvoir croiser la route de cette "Pause en scène" dans d’autres aires de repos.