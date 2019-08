Kind of Blue 4/4 : Destin et héritage de Kind of Blue, aimez-vous Miles ?

« Que vous mettiez l’album en musique de fond, ou que vous l’écoutiez en lui accordant toute votre attention, vous ne pouvez vous empêcher d’être émerveillé par son inventivité spontanée. Et quand bien même vous croiriez le connaître, écoutez-le encore : vous vous surprendrez peut-être à découvrir quelque chose de nouveau. »

Kind of Blue a été édité et réédité plus de neufs fois sous tous types de supports sonores depuis 1959 : microsillon 33 tours, 45 tours, bande magnétique, cassette, CD et DVD audio…Et avec l’exploitation du “fond catalogue” et la création du label Sony Legacy en 1997 (Sony a racheté CBS Records en 88) l’album passait la barre du million de copies (disque de platine). Aujourd’hui, on parle de quadruple disque de platine, rien qu’aux USA…

Dès 1959, Miles avait déjà trouvé son image de Prince de l’ombre : il était à la fois le héro et le villain du mythe qu’il s’était lui-même construit : le bad boy macho et mal élevé et le génie en devenir, avec le blues dans sa subtilité urbaine et la mélancolie, dans son élégance. A ce titre Kind of Blue serait comme son auto-portrait

Programmation musicale

Miles Davis, Gil Evans “At Carnegie Hall” CD 1So What (M. Davis)

Columbia COL 473572

Miles Davis & Gil Evans Orchestra

Recorded May 19, 1961, Carnegie Hall, New York

Miles Davis “Kind Of Blue”So What (M. Davis) - version originale

Sony 1 9075190 1992

Miles Davis (trompette), Julian Cannonball Adderley (saxophone alto), John Coltrane (saxophone ténor), Bill Evans, (piano), Paul Chambers (basse), Jimmy Cobb (batterie)

Recorded Columbia 30th Street Studio, March 2, 1959

Miles Davis “My Funny Valentine”All Blues (M. Davis)

Columbia COL 472607 2

Miles Davis (trompette), George Coleman (saxophone ténor), Herbie Hancock, (piano), Ron Carter (basse), Tony Williams (batterie)

New York February 12, 1964

JJ Johnson “Heroes”Blue in Green (Bill Evans)

Verve 628 862-2

JJ Johnson (trombone), Renée Rosne (piano), Rufus Reid (basse) Victor Lewis (batterie)

Recorded January 1, 1996

Joe Henderson “So Near So Far - Musing For Miles”Miles Ahead (M. Davis-Gil Evans)

Verve 517 674-2

Joe Henderson (saxophone ténor), John Scofield (guitare), Dave Holland (basse), Al Foster (batterie)

Recorded October 12, 13, 14, 1992 Power Station, New York

Miles Davis “The Cool Jazz Sound “ DVDSo What (M. Davis)

Eforfilms 2869033

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Wynton Kelly (piano), Paul Chambers (basse), Jimmy Cobb (batterie) + The Gil Evans Orchestra

Recorded live at CBS Studio 61, April 2, 1959 New York

Joe Henderson “So Near So Far - Musing For Miles”Flamenco Sketches (M. Davis)

Verve 517 674-2

Joe Henderson (saxophone ténor), John Scofield (guitare), Dave Holland (basse), Al Foster (batterie)

Recorded October 12, 13, 14, 1992 Power Station, New York

Bill Evans “Everybody Digs Bill Evans”

Peace Piece (B. Evans)

Riverside UCDD-5570

Bill Evans (piano), Sam Jones (basse) Philly Joe Jones (batterie)

Recorded December 15, 1958 New York

Miles Davis “Kind Of Blue” CD 1Flamenco Sketches (Davis – Evans)

Sony 1 9075190 1992

Miles Davis (trompette), Julian Cannonball Adderley (saxophone alto), John Coltrane (saxophone ténor), Bill Evans, (piano), Paul Chambers (basse), Jimmy Cobb (batterie)

Recorded Columbia 30th Street Studio, April 22, 1959

Miles Davis “Kind Of Blue” CD 1Blue in Green ( M. Davis - B. Evans)

Sony 1 9075190 1992

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Bill Evans, (piano), Paul Chambers (basse), Jimmy Cobb (batterie)

Recorded Columbia 30th Street Studio, March 2, 1959

Bill Evans “Portrait In Jazz”Blue in Green ( M. Davis - B. Evans)

Riverside 1231

Bill Evans (piano), Scott LaFaro (basse), Paul Motian (batterie)

Recorded December 28, 1959

Chet Baker “Chet”Alone Together (Howard Dietz – Arther Schwartz)

Riverside RLP 1135

Chet Baker (trompette), Herbie Mann (flûte), Pepper Adams (saxophone baryton) Bill Evans (piano), Kenny Burrell (guitare), Paul Chambers (basse) Connie Kay (batterie)

Recorded December 30, 1958, January 19, 1959

Miles Davis “The Complete Bitches Brew Sessions”Sanctuary (M. Davis)

Columbia Legacy 65570

Miles Davis (trompette), Wayne Shorter (saxophone soprano), Joe Zawinul, Chick Corea (piano électrique),Larry Young (piano électrique, orgue) John McLaughlin (guitare), Dave Holland (basse), Harvey Brooks (basse électrique), Jack DeJohnette, Lenny White (batterie), Don Alias, Jim Riley (percussions)

Recorded August 2, 1969

Miles Davis & All Starsln A silent Way (J. Zawinul)

Miles Davis & All Stars

Extrait du concert du 10 juillet 1991 à la Villette

Youtube

Miles Davis “Sorcerer”Prince of Darkness (M. Davis)

Sony SRCS 9115

Miles Davis (trompette), Wayne Shorter (saxophone ténor), Herbie Hancock, (piano), Ron Carter (basse), Tony Williams (batterie)

Recorded May 16, 1967