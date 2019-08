Kind of Blue 3/4 : l'enregistrement de Kind Of Blue

Fred Plaut est à la console - c’est l’un des trois ingénieurs “maison” avec Frank Laico et Harold “Chappie” Chapman (qui travailleront avec Miles pour ses nombreux enregistrements chez Columbia). Il y a aussi Bob Waller, le “tape operator”, aux machines (deux Ampex 300, des magnétophones 3 pistes, sur lesquels vont tourner simultanément deux bandes magnétiques Scotch 190 half inch : un master et une sauvegarde.

Jimmy Cobb, le batteur, est arrivé de bonne heure - c’est sa troisième séance avec Miles - pour installer sa batterie et afin de laisser le temps aux ingénieurs du son placer les micros en fonction de l’endroit qui lui a été assigné dans le studio. Il faut se rappeler qu’en 1959, quand bien même la technologie de l’enregistrement a fait un bond en avant, nous ne sommes pas encore dans le numérique et surtout nous n’en sommes qu’au début du multipiste, c’est du live recording (on enregistre tous les musiciens ensemble - une technique qui va perdurer jusqu’à la fin des années 60), donc le placement des musiciens, des micros et l’acoustique du lieu revêtent toute leur importance…

Si l’on en croit les liner notes (notes de pochette) rédigées par Bill Evans, Miles Davis avait conçu et écrit ses compositions, seulement quelques heures avant l’enregistrement. Il était arrivé avec des thèmes esquissés où était indiqué ce qu’il fallait jouer – les modes, les fameuses gammes et n’y avait donc pas eu de répétition pour cette première séance de Kind of Blue…

Programmation musicale

