Kind of Blue 2/4 : The Making of A Star

Aux côtés de Miles, des musiciens encore peu connus, mais qui vont rapidement se faire un nom : Sonny Rollins au saxophone ténor (bientôt remplacé par John Coltrane) et une section rythmique de tout premier ordre, La Section : Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie.

Sous la houlette de son dynamique président Goddard Lieberson, dès le milieu des années 50, Columbia domine le marché du disque. Le label a profité à la fois de la technologie du microsillon LP qu’il a introduit en 1948 et d’une écurie d’artistes prestigieux (Duke Ellington, Mahalia Jackson, Dave Brubeck, Errol Garner, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Rosemary Cloney…) Columbia vise une nouvelle génération de musiciens, pour conforter sa position de leader dans le domaine du jazz. c’est véritablement le label où il faut être et Miles Davis, ne veut pas manquer cette opportunité. C’est George Avakian qui va lui en fournir l’occasion…

« Je jouais de ma trompette et dirigeais le meilleur groupe du business, un groupe créatif, imaginatif, suprêmement soudé et esthétique » écrit Miles dans son autobiographie…

Programmation musicale

Miles Davis “Chronicle : The Complete Prestige Recordings” CD 5No Line (M. Davis)

Prestige PCD-012_2

Miles Davis (trompette), Sonny Rollins (saxophone ténor), Tommy Flanagan (piano), Paul Chambers (basse), Art Taylor (batterie)

Hackensack March 16, 1956

Miles Davis “Miles At Newport 1955” CD 1Round Midnight (T. Monk)

CBS/Sony

Miles Davis (trompette), Gerry mulligan (saxophone baryton), Thelonious Monk (piano), Percy Heath (basse), Connie Kay (batterie)

Newport 17 juillet 1955

Miles Davis “Chronicle : The Complete Prestige Recordings” CD 6Stablemates (B. Golson)

Prestige PCD-012_2

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (basse), Philly Joe Jones (batterie)

Hackensack, November 16, 1955

Miles Davis “Chronicle : The Complete Prestige Recordings” CD 8Tune up (M. Davis)

Prestige PCD-012_2

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (basse), Philly Joe Jones (batterie)

Hackensack, October 26, 1956

Miles Davis “Chronicle : The Complete Prestige Recordings” CD 8Airegin (S. Rollins)

Prestige PCD-012_2

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (basse), Philly Joe Jones (batterie)

Hackensack, November 16, 1955

Miles Davis “Chronicle : The Complete Prestige Recordings” CD 8My Funny Valentine (Hart, Rodgers)

Prestige PCD-012_2

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (basse), Philly Joe Jones (batterie)

Hackensack, May 11, 1956

Miles Davis “Round About Midnight”Round About Midnight (T. Monk)

Columbia Legacy 88697491 962

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (basse), Philly Joe Jones (batterie)

New York, October 26,1955

Miles Davis “Round About Midnight”Sweet Sue, Just You (W.J. Harris, V. Young)

Columbia Legacy 88697491 962

Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (basse), Philly Joe Jones (batterie) New York, September 10,1956

“The Birth Of The Third Stream”Three Little Feelings (J. Lewis) “From The Heart” Columbia Legacy CK 64929

The Brass Ensemble of The Jazz and Classical Music Society Soloist : Miles Davis

Columbia 30th Street Studio, October 20, 1956, New York

Miles Davis, Gil Evans “The Complete Columbia Studio Recordings” CD 1Miles Ahead (G. Evans, M. Davis)

Columbia Legacy CK 67397

Miles Davis and Gil Evans Orchestra

Columbia 30th Street Studio, May 10, 1957 New York,

George Russell “New York, NY”Big City Blues (G. Russell)

Decca MCAD 31371

George Russell and His Orchestra : Art Farmer (flgh), Joe Wilder, Joe Ferrante (trompette) Phil Woods (saxophone alto, clarinette), Benny Golson, Hal McKusik, Sol Schlinger (saxophone ténor), x Bob Brookmeyer, Frank Rehak, Tom Mitchell (trombone), Bill Evans (piano), Milton Hilton (basse), Charlie Persip (batterie)

Recorded March 24, 1959, New York

Miles Davis, John Coltrane “The Complete Columbia Recordings 1955-1961” CD 3Milestones (M. Davis)

Columbia Legacy CK 65833

Miles Davis (trompette), Julian Cannonball Adderley (saxophone alto), John Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (basse), Philly Joe Jones (batterie)

Recorded at Columbia 30th Street Studio, Feb 4, 1958, New York.

Robert Casadesus “Plays Debussy” CD 1Hommage à Rameau (C. Debussy)

Sony Classica SM2K 60795

Robert Casadesus, New York 1954

Miles Davis “Kind Of Blue” CD 1So What (M. Davis)

Sony 1 907588 1992

Miles Davis (trompette), Julian Cannonball Adderley (saxophone alto), John Coltrane (saxophone ténor), Bill Evans, Wynton Kelly (piano), Paul Chambers (basse), Jimmy Cobb (batterie)

Recorded March 2 & April 22, 1959, New York

Thelonious Monk, Jonh Coltrane “Thelonious Monk With John Coltrane”Trinkle, tinkle (Th. Monk)

Riverside CA 98912

John Coltrane (saxophone ténor), Thelonious Monk (piano), Wilbur Ware (basse), Shadow Wilson (batterie)

Recorded in New York,April & July 1957