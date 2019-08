Kind of Blue 1/4 : 1959, l'année où tout a changé

Mythique ? Parce que Kind of Blue, (cette) Sorte de Bleu - quand on traduit littéralement le titre de l’album - n’a pas d’équivalent dans l’histoire du jazz et même dans la monde de la musique.

Kind of Blue c’est à la fois le disque de jazz le plus vendu de tous les temps, et le manifeste d’avant - garde d’une véritable révolution esthétique, artistique et culturelle dont l’influence se fait encore sentir à ce jour.

Pour le journaliste américain Fred Kaplan, sérieux amateur de jazz et auteur d’un remarquable bouquin intitulé : 1959 The Year Everything Changed, 1959 fut l’année de la puce électronique, de la pilule, de la course de l’espace, et de la révolution de l’ordinateur, L’avènement du Pop Art, du Free Jazz, du Nouveau journalisme et des films indépendants. L’arrivée de Fidel Castro, de Malcolm X, de Lenny Bruce – le stand -up comédien pour adultes et l’avènement de la diplomatie de la superpuissance. Ce fut aussi l’année des débuts de Motown, le label fondé par Berry Gordy, des Happenings et du conflit de génération – tout explosait dans un décors de guerre froide, de post-MacCarthysme, de la paranoïa des abris anti-atomiques et des premiers morts américains de la guerre du Vietnam…

Alors que Miles Davis enregistre "Kind of Blue", à New York, la même semaine, à Los Angeles, un certain Ornette Coleman grave les titres de son second album pour Contemporary, "Tomorrow is the Question" et John Coltrane qui vient de signer chez Atlantic entre en studio pour enregistrer "Giant Steps".

