Emission spéciale Thibault Cauvin

9h à 11h – La discothèque idéale de Thibault Cauvin / Laurent Valéro

/ Laurent Valéro 19h à 21h - La guitare dans tous ses états / Elsa Boublil

Programme

Isaac Albeniz

Asturias op 47 n°5

Alexandre Lagoya, guitare

Agustin Barrios

Valse pour guitare op.8 n°3

Thibault Cauvin, guitare

Django Rheinardt

Minor Swing

Quintette du Hot club de France 1937

Joaquin Rodrigo

Concerto de Aranjuez (Adagio)

Orchestre Philharmonique de Londres

Milos Karadaglic, guitare

Direction : Yannick Nézet-Seguin

Heitor Villa-Lobos

Prélude n°1 en mi mineur

Milos Karadaglic, piano

Francisco Tarrega

Capriccio arabe

Filomena Moretti, guitare

Trio Joubran

Zawaj el Yamann

Trio Joubran, oud

Dhafer Youssef, chant

John Dowland

Lachrimae, pavane pour luth

Hopkinson Smith, théorbe

John Dowland

Flow my tears

Sting, chant

Edin Karamazov au luth

Jimi Hendrix

Castles made of Sand

Jean Sebastien Bach

Partita n°1 en si mineur (Double presto)

Chris Thile, guitare

Antonio Vivaldi

Concerto en sol Majeur pour deux mandolines et cordes (Andante)

I Solisti Veneti

Direction : Claudio Scimone

Jacques de Gallot, dit « le vieux Gallot de Paris »

Suite en la mineur pour luth (folies d’Espagne)

Hopkinson Smith, théorbe

Lisboa nao sejas Francesa

Mayra Andrade et Antonio Zambujo, chant

Paco de Lucia, Al di Meola, John Mac Laughlin

Mediterranean Sundance

Rio ancho

Francisco Tarrega

Recuerdos de la Alhambra

Andres Segovia, guitare

Robert de Visée

Suite en ré mineur (bourrée)

Ida Presti, guitare

Naciso Yepes

Jeux interdits (extrait de la B. O. F. de René Clément)

Pat Metheny / Charlie Haden

Beyond the Missouri sky

Waltz for Ruth