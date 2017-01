Emission spéciale Thibault Cauvin

9h à 11h – La discothèque idéale de Thibault Cauvin / Laurent Valéro

/ Laurent Valéro 19h à 21h - La guitare dans tous ses états / Elsa Boublil

A l'occasion de cette journée spéciale, Laurent Valero et Thibault Cauvin vous proposent ensemble une ballade autour de la guitare bien sûr, mais hors du monde classique. Deux heures pour passer du jazz au tango, en passant par le flamenco , les musiques du brésil, jusqu'au oud tunisien... S'y croiseront dans le désordre, Django Reinhard, Tomatito, Egberto Gismonti, Joe Pass, Yamandu Costa, Paco de Lucia, Barney Kessel, Ciro Perez, Wes Montgomery, Oscar Aleman et d'autres encore....

Francisco Tarrega, Etude en la majeur

Andres Segovia, guitare

Extrait de l'Anthologie Enregistrements 1927 / 1939

EMI 7620472

Philippe Cauvin, Climage (1980) Extrait

David Mc Neil, Ma guitare et moi

Extrait de l'album Roule Baba Cool (1979)

anthologie Les années RCA intégrale 1978 / 1982

RCA 74321298762

Francis Lai, La bicyclette

Adrien Moignard et Antoine Boyer, guitares

Extrait de l'album 607 Selmer Vol III Anniversary Songs (2016)

LDC 08 / CRISTAL RECORDS

Django Reinhardt, Nuages (1940)

Le Quintette du Hot Club de France :

Django Reinhardt guitare solo avec Joseph Reinhardt guitare, Hubert Rostaing clarinette, Pierre Fouad batterie

Extrait de l'Anthologie Swing guitars

CAPITOL 7243 584 00

Sweet Giorgia Brown

Oscar Aleman, guitare

Extrait de l'Anthologie Oscar Aleman Swing Guitar masterpieces

ACD 29

George Gershwin, Tengo ritmo (I got Rhythm)

Oscar Aleman, guitare

Extrait de l'Anthologie Buenos Aires 1965 / 1975

FREMEAUX et ASSOCIES 5366

Vincente Greco, Ojos negros (tango)

E. Garcia Gimenez / A. Aieta, Palomita blanca (valse)

C. Barh / R.C. Rodriguez, En el pescante (milonga)

Ciro Perez et Vidal Rojas, guitares

Extraits de l'album Tango pour deux guitares / Hommage à Roberto Grela (1995)

A.S.P.I.C 55518

Eduardo Arolas, El Marne (tango)

Anibal Troilo / Homero Manzi, Romance de barrio (valse)

Pedro Laurens / José Maria Contursi, Milonga de mis amores (milonga)

Osvaldo "Marinero" Montes bandonéon en duo avec Anibal Arias guitare

Extraits de l'album Juntos por el Tango (1997)

EPSA MUSIC 17096

Tom Jobim, Eu sei que vou te amar

Phil Woods clarinette en duo avec Irio de Paula guitare

Extrait de l'album Encontro (on Jobim) The clarinet album (2000)

PHILOLOGY 301.2

Severino Araujo / Ari Santos / Raul de Barros, Un chorinho em almeida na gloria

Antonio Lauro, Valsa venezuelana

Yamandu Costa guitare en duo avec Paulo Moura clarinette

Extraits de l'album El negro del blanco (2006)

BRAZIL / DISMEDI 4211-02

Egberto Gismonti, Salvador

Egberto Gismonti guitare à huit cordes

Extrait de l'album Solo (1978) compilation Works

ECM 823 269-2

Paco De Lucia / J. Terregoza, Entre dos aguas

Paco de Lucia, guitare

Rumba Compilation Paco De Lucia (1973)

PHILIPS 814 106-2

Chick Corea, Spain

Tomatito, guitare flamenca en duo avec Michel Camilo, piano

Extrait de l'album Spain (2000)

VERVE 561 545-2

Williams / Lawrence / Webster, What's your story morning glory ?

Joe Pass, guitare en duo avec Jimmy Rowles, piano

Extrait de l'album Checkmate (1981)

PABLO 975-2

A. Hamilton, Cry me a river

Julie London avec Howard Roberts, guitare et Red Mitchell, contrebasse

Extrait de l'album Julie is her name Vol II (1958)

Madeira / J. Dorsey, I'm glad there is you

avec Barney Kessell, guitare et Ray Leatherwood, contrebasse

Extrait de l'album Julie is her name (1953)

JAZZ TRACKS 953

Juan Tizol, Caravan

Wes Montgomery avec un orchestre arrangé et dirigé par Johnny Pate

Extrait de l'album Movin' Wes (1964)

VERVE 15613-02

Anouar Brahem, Conte de l'incroyable amour

Anouar Brahem, Oud avec Barbaros Erkose, clarinette et Lassad Hosni, derbouka

Extrait de l'album Conte de l'incroyable amour (1991)

ECM 511 959 2

Francisco Tarrega, Capricho arabe

Thibault Cauvin, guitare

Extrait de l'album Thibault Cauvin (2015)

SONY CLASSICAL 88875124022