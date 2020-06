Sonates pour piano de Beethoven par Nathalia Milstein

François-Frédéric Guy fête le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven avec 9 jeunes artistes pour interpréter ses trente-deux sonates pour piano. Pour ce week-end Beethoven Nathalia Milstein interprète les Sonates 16, 27 et 23.

En direct de l'auditorium de Radio France

Au sein des 32 sonates alternent sonates tendres et sonates orageuses. Le récital de Nathalia Milstein est à cette image : allègre et malicieuse, la Seizième fut parfois surnommée « La Boiteuse » ; la Vingt-septième, intime, ne compte que deux mouvements ; on ne présente plus enfin la furieuse Appassionata, qui laisse toujours l’auditeur pantois.

Programme du concert

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Sonate pour piano n°16 op. 31 n°1 (1801-02)

1. Allegro vivace

2. Adagio grazioso

3. Rondo. Allegretto

Sonate pour piano n°27 en mi mineur op. 90 (1814)

1. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck

2. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen

Sonate pour piano n°23 en fa mineur op. 57, Appassionata (1804-05)

1. Allegro assai

2. Andante con moto

3. Allegro ma non troppo - Presto

Nathalia Milstein, piano

Concert parrainé par François-Frédéric Guy