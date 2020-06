Sonates pour piano de Beethoven par Ismaël Margain

François-Frédéric Guy fête le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven avec 9 jeunes artistes pour interpréter ses trente-deux sonates pour piano. Pour ce week-end Beethoven Ismaël Margain interprète les Sonates 7, 8, 24 et 31.

En direct de l'auditorium de Radio France

Deux sonates très proches pour commencer ce récital, dont la célèbre « Pathétique ». Puis une page brève et tendre, dédiée à Thérèse von Brunswick. Et enfin l’une des trois grandes sonates de la fin, la Trente et unième et avant-dernière, avec un vaste troisième mouvement qui est une sonate à lui seul.

Programme du concert

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)

Sonate pour piano n°7 en ré majeur op. 10 n°3 (1797-98)

1. Presto

2. Largo e mesto

3. Menuetto (allegro)

4. Rondo (Allegro)

Sonate pour piano n°8 en do mineur op. 13 "Pathétique" (1798-99)

1. Grave — Allegro di molto e con brio

2. Adagio cantabile

3. Rondo : Allegro

Sonate pour piano n°24 en fa dièse majeur op. 78 "à Thérèse" (1809 )

1. Adagio cantabile – Allegro ma non troppo

2. Allegro vivace

Sonate pour piano n°31 en la bémol majeur op. 110 (1821)

1. Moderato cantabile molto espressivo

2. Allegro molto

3. Adagio, ma non troppo – Arioso dolente - Fuga. Allegro ma non troppo

Ismaël Margain, piano

Concert parrainé par François-Frédéric Guy