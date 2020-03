Intégrale des sonates pour piano de Beethoven (3/8) par Nathalia Milstein

Au sein des 32 sonates alternent sonates tendres et orageuses. Ce récital est à cette image : allègre et malicieuse, la 16e fut parfois surnommée « La Boiteuse » ; la 27e, intime, ne compte que deux mouvements et on ne présente plus la furieuse Appassionata qui laisse toujours l'auditeur pantois...

Nathalia Milstein en récital, © Radio France / France Musique