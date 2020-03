Intégrale des sonates pour piano de Beethoven (2/8) par Ismaël Margain

Deux sonates très proches pour commencer, dont la célèbre « Pathétique ». Puis une page brève et tendre, dédiée à Thérèse von Brunswick. Et enfin l’une des trois grandes sonates de la fin, la Trente et unième et avant-dernière, avec un vaste troisième mouvement qui est une sonate à lui seul...

Ismaël Margain en récital, © Radio France / France Musique