Le grand plateau d'Emilie Munera, en public et en direct de la salle de l’Aubette à Strasbourg

en savoir plus événement France Musique en public et en direct de Strasbourg !

Les plateaux musicaux

Vincent Le Texier, baryton basse

Tokiko Hosoya, piano

Debussy : Pelléas et Mélisande (extrait d’Arkel, acte IV)

Rossini : Le Barbier de Séville (air de la Calomnie de Basilio)

Comet Musicke

Marie Favier, mezzo-soprano

François Joron, baryton

Erwan Picquet, Basse

Camille Rancière, vièle et chant

Aude-Marie Piloz, vièle

Cyrille Métivier, Flûte à bec, cornet et chant

Francisco Manalich, direction artistique, ténor, viole de gambe Renaissance

Gilles de Bins, dit Binchois (1400-1460) : Ave Regina Coelorum

Guillaume Dufay (1397-1474) : La belle se siet

Gilles de Bins : Filles à marier

Johannes Ockeghem (c. 1410-1497) : Petite Camusette

Johannes Ockeghem : Déploration pour la mort de Binchois “Mort tu as navré”



Charlotte Juillard, violon

Hugues Chabert, piano

Debussy : Sonate pour violon et piano

Chanteurs de l'Opéra studio

Emmanuelle Bizien et Manon Parmentier, piano

Elena Langer : Rhondda Rips it up « love song »

Claude Debussy : 3 chansons de Bilitis “la chevelure”

Mozart : Don Giovanni - air de Don Ottavio « dalla sua pace »

Mozart : Don Giovanni- Sestetto n°19 « sola sola in buio loco »

Les Métaboles

direction : Léo Warynski

Eric Whitacre : Sleep

Michèle Renoul, piano

Debussy : Clair de lune

Debussy : L'Isle joyeuse

Ballaké Sissoko, kora Fassery Diabaté, balafon Oumar Nyang, guitare n'goni

« Bajurou »

« Kalata Diata »