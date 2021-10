Journal de la Création du dimanche 31 octobre 2021

Un point sur les concerts de la semaine avec Steve Reich à l'honneur à la Philharmonie de Paris, la création du nouvel opéra de Diana Soh, et une fin d'émission en compagnie de David Hudry.

Concerts

Le compositeur américain Steve Reich est le héros de la Philharmonie de Paris le week-end prochain.

Vendredi, l’Ensemble intercontemporain donne des œuvres de Ives, George Crumb et Poppe mais le grand événement c’est samedi soir avec le Colin Currie Group et les Synergy Group qui donnent Tehillim et Music for eighteen musicians et la dernière création de Steve Reich. Le Week-End Pionniers Américains se tient du 5 au 7 novembre à la Philharmonie.

Nous partons à Lyon, où l’Ensemble Musicatreize de Roland Hayrabedian donne un concert le 5 novembre à l’Auditorium de Lyon.

Au programme des œuvres de Schubert et Michel Petrossian, qui a étudié l’hébreu, le grec, l’araméen et le babylonien. Mais c’est surtout l’un des compositeurs les plus joués par Musicatreize.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L’autre grand événement de la semaine se situe à Aix-en-Provence. Le Grand Théâtre accueille au Conservatoire la deuxième édition du Festival Les Nouveaux Horizons. Renaud Capuçon est le directeur artistique, et il y a du très beau monde, la crème de la crème de la jeune génération de musiciens, Célia Oneto Bensaïd, Aurélien Ginoux, etc. A noter : 5 concerts du 4 au 7 novembre en entrée libre avec dix jeunes compositeurs : Thomas Lacôte, Bastien David, Othman Louati, Lanqing Ding, Diana Soh, Diana Syrse, David Hudry, Samir Amarouch, Claire-Mélanie Sinnhuber, Grégoire Rolland.

Parmi les compositrices jouées à Aix, Diana Syrse possède une seconde actualité, puisque la compositrice mexicaine crée une pièce le 12 novembre au Triton des Lilas par le Trio d’Argent. Elle chantera une première de Gualtiero Dazzi.

Mais la grande vedette de la semaine, c’est la compositrice singapourienne Diana Soh qui, outre sa pièce à Aix, offre un opéra Zylan ne chantera plus les 5 et 6 novembre au Théâtre du Point du Jour à Lyon.

C’est un monodrame pour un interprète, Benjamin Alunni, et le sujet est très fort, puisque le livret parle d’un jeune chanteur pop confronté à la violence de l’homophobie. Le nouveau directeur de l’Opéra de Lyon, Richard Brunel, met en scène ce spectacle qui partira ensuite en tournée auprès des publics adolescents.

Pourquoi composez-vous ?

Ce soir c'est à David Hudry que Laurent Vilarem pose la question.

en savoir plus AUDIO 1h émission Le portrait contemporain David Hudry, de la dramaturgie à la pulsation

en savoir plus AUDIO 1h émission Le portrait contemporain Peter Eötvös, la langue de la musique

Recréation

C’est Peter Eötvös, qui crée le 5 novembre à Budapest puis le 7 dans notre Maison de la Radio une œuvre par le Philharmonique de Radio France : Cziffra Psodia, concerto pour piano et cymbalum obligato.