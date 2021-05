Journal de la création du dimanche 30 mai 2021

Au programme : la disparition du compositeur espagnol Cristobal Halffter, l'ouverture du Festival Manifeste 2021, les opéras de Gilbert Amy et Marc-André Dalbavie à voir actuellement, un disque 100% américain et contemporain, sans oublier la séquence "Pourquoi composez-vous" avec Brendan Champeaux.

Disparition de Cristóbal Halffter

Nous ouvrons ce journal de la création avec la disparition d’un grand compositeur, l’espagnol Cristobal Halffter. Halffter était l'une des figures de proue de la Generación del 51, un groupe d'artistes qui a bousculé et renouvelé le paysage musical espagnol. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans, dans sa maison de Villafranca del Bierzo, dans la province de Castille-et-León en Espagne.

Parmi les grandes œuvres de Cristobal Hallfter, on peut citer Tiento, Trois élégies sur les morts de trois poètes espagnols ou encore Versus.

Festival Manifeste 2021

Le Festival Manifeste de l’Ircam commence ce lundi 31 mai avec une œuvre de Philippe Leroux, qui s’intitule Quid sit musicus? inspirée par Guillaume de Machaut.

Le concert d’ouverture sera dirigé par Léo Warynski et comprendra également une pièce de Roque Rivas ainsi que deux créations des jeunes compositeurs Sivan Eldar et Oren Boneh.

Le Festival Manifeste proposera des concerts tous les soirs. A retrouver notamment le mercredi 2 juin, un ciné concert avec le film de René Clair Paris qui dort, accompagné par une musique de Yan Maresz.

Premier Cercle

La création du Premier Cercle de Gilbert Amy a eu lieu à Lyon en 2000. L’opéra est redonné à Massy, dans une version raccourcie. Le livret est inspiré de l’univers du goulag de Soljenitsyne, et la mise en scène est signée Lukas Hemleb, comme pour sa création en 2000. Cette version réduite est interprétée par l’Ensemble Court Circuit dirigé par Julien Leroy.

Le Soulier de Satin

Le Soulier de Satin de Marc-André Dalbavie se joue actuellement et jusqu’au 13 juin au Palais Garnier de Paris avec notamment les chanteurs Jean-Sébastien Bou et Eve-Maud Hubeaux.

Pourquoi composez-vous ?

Parmi nos jeunes compositeurs du moment, on parle beaucoup de Brendan Champeaux. Né en 1995, il est encore étudiant.

On peut d’ailleurs découvrir l'une de ses créations sur le site du Conservatoire de Paris. Elle est interprétée par l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Léo Margue.

Le disque de la semaine

Pour terminer le Journal, prenons un peu d’avance avec un disque qui sortira le 4 juin sous le label La Dolce Volta et qui sera suivi d’un concert de sortie le lundi 7 juin aux Bouffes du Nord à Paris.

Les pianistes Wilhem Latchoumia et Vanessa Wagner proposeront un concert intitulé This is America, avec des œuvres de Adams, Reich, Moondog, Harold Budd et Meredith Monk.