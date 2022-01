Journal de la Création du dimanche 30 janvier 2022

Cette semaine : la comédie musicale de John Adams au Théâtre de l'Athénée, la 4e symphonie d'Arvo Pärt donnée dans le cadre du festival Lux in Tenebris et deux concerts de musique contemporaine au Théâtre des Bouffes du Nord. La fin du journal sera consacrée au compositeur français Philippe Hurel.

Concerts de la semaine

La comédie musicale de John Adams, I was looking at the Ceiling and then I saw the Sky est au programme du théâtre de l’Athénée à Paris du 4 au 10 février. Interprétée par la compagnie Khroma de Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli, cette oeuvre date de 1995 et parle du tremblement de terre de Los Angeles en 1994.

La Quatrième Symphonie d’Arvo Pärt est donnée par le Secession Orchestra dirigé par Clément Mao-Takacs le lundi 7 février. C’est l’un des points d’orgue du Festival Lux in Tenebris qui vient de commencer au Collège des Bernardins

Le 7 février, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, l’Ensemble Court-Circuit fondé par Philippe Hurel et Pierre-André Valade, et dirigé par Jean Deroyer, fêtera ses 30 ans. Au programme, des oeuvres de Vincent David, Martin Matalon, Mauro Lanza et une création de David Hudry.

Toujours aux Bouffes du Nord, Simon-Pierre Bestion et la compagnie La Tempête proposent un spectacle très original intitulé L'Enfant Noir, dans lequel les pièces pour orgue de Jean-Louis Florentz sont transcrites pour 6 chanteurs, un choeur d’enfants et 17 instruments.

Disparition

On a appris la disparition à l’âge de 99 ans de Patrice Sciortino, compositeur, directeur du Conservatoire du 13ème arrondissement et professeur à la Schola Cantorum de Paris.

CIRM

Le Syndicat de la Musique Contemporaine alerte sur la situation du Centre international de recherche musicale de Nice (CIRM). La nouvelle directrice Donatienne Michel Dansac a démissionné en décembre dernier, et aucun recrutement n’est encore lancé.

Pourquoi composez-vous ?

Aujourd'hui, Laurent Vilarem pose la question à un musicien très engagé dans le maintien des institutions, mais surtout un grand compositeur, à la musique nerveuse, et au tempérament rock et punk : Philippe Hurel

Philippe Hurel crée le 3 février un nouveau Concerto pour clarinette avec Jérôme Comte et l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.

Recréation

On poursuit avec le compositeur Philippe Hurel et une pièce pour orchestre, Flash-Back, de 1998.