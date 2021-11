Journal de la Création du dimanche 28 novembre 2021

Toute l'actualité des concerts avec cette semaine, les compositeurs Fabien Waksman, Thomas Lacôte et Marko Nikodijevic mais aussi deux concerts video ainsi qu'un opéra contemporain américain retransmis dans les cinémas Pathé. En fin d'émission, Laurent Vilarem reçoit Georges Aperghis.

Concerts

La pièce Protonic Games de Fabien Waksman est donnée le 3 décembre à l’Opéra de Toulon par la cheffe d’orchestre Marzena Diakun. Cette œuvre est un petit bijou entre Connesson, John Williams et Dutilleux. Il y a tout pour faire un tube de la musique d’aujourd’hui.

L’ukrainien Lubomir Melnyk se produit deux fois en France cette semaine, la première c’est mardi 30 novembre à la Cité Musicale de Metz, et la seconde, le jeudi 2 décembre à la Gaieté Lyrique à Paris. A noter par ailleurs que la Cité Musicale est très active en terme de création, puisque jeudi 2 décembre se tiendra une conférence sur les compositrices et la création musicale féminine.

Deux concerts vidéo cette semaine, le premier c’est demain lundi à la Marbrerie de Montreuil par l’ensemble 2e2m qui propose des pièces de Fedele et Lanza mises en vidéo par Yann Chapotel.

Deuxième concert : le Grand Soir Numérique à la Philharmonie de Paris avec des œuvres jouées par l’Ensemble intercontemporain : Metallics de Yann Maresz, une oeuvre du jeune compositeur serbe Jug Markovic et une grande création de Sofia Avramidou.

Toujours à la Philharmonie de Paris, ce week-end, un vaste portrait du compositeur serbe Marko Nikodijevic par Teodor Currentzis.

L’Ensemble ™+ crée l’événement ce samedi à la Seine Musicale de Boulogne avec un concert intitulé Diffractions. Au programme : Murail, Leroux, Lou Harrison et une création de la compositrice estonienne Elena Tulve. A noter aussi, une installation de la plasticienne Justine Emard. Le concert sera repris le 14 janvier à Nanterre et le 18 à Lyon.

Le 2 décembre à Saint-Nazaire, le musicien breton virtuose Erwann Keravec imagine un quatuor d’instruments bretons; la cornemuse, le biniou, la trélombarde et la bombarde. C’est aussi une occasion de rappeler que le Festival Instants Fertiles se poursuit jusqu’au 5 décembre à Saint-Nazaire.

Le compositeur Thomas Lacôte crée samedi 4 décembre dans notre Maison de la Radio une nouvelle œuvre pour deux cors et orgue. A l’orgue, c’est Karol Mossakowski et au programme également, Bruckner et Messiaen.

Ce samedi à 18h55, plus de 150 cinémas diffuseront en live la première d’Eurydice d’un jeune compositeur américain, il est né en 1990, il s’appelle, Matthew Aucoin. L’opéra est une relecture d’Eurydice, d’après le point de vue d’Eurydice et il est dirigé par Yannick Nézet-Séguin.

Pourquoi composez-vous?

Laurent Vilarem pose cette semaine la question à une star de la musique d’aujourd’hui, le grand Georges Aperghis. Aperghis est l’un des maîtres de la musique vocale, mais son travail se tourne maintenant vers le monde instrumental avec un égal bonheur.

en savoir plus AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Georges Aperghis, "Le cinéma m’intéresse beaucoup" (5/5)

Recréation

Focus cette semaine sur le compositeur Renaud Gagneux, disparu en 2018. Il est joué pour ses courtes pièces pour piano, mais ses œuvres pour orchestre méritent d'être jouées davantage. On trouve surtout un concerto écrit pour Rostropovitch, alors qu’il a composé un opéra, un concerto pour flûte et alto et un magnifique Angelus Domini, pour carillon, harpe, percussion, chœur d’hommes et choeur d’enfants.