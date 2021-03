Journal de la création du dimanche 28 mars 2021

Dans ce journal de la création, toute l'actualité des concerts en ligne et des ensembles, les lauréats des Lions d'Or de la Biennale de Venise 2021 et un fin d'émission, un échange exceptionnel avec le compositeur américain Steve Reich dans le cadre de la rubrique "Pourquoi composez-vous?".

Concerts de la semaine

L'oratorio Nahasdzáánou le monde scintillant de Thierry Pécou créé à Rouen en 2019, est diffusé par le Festival Détours de Babel de Grenoble, le jeudi 1er avril 21 à 20h.

C’est un magnifique oratorio pour voix, ensemble, danseur et animaux (des chouettes, des loups et un aigle).

à réécouter AUDIO 1h émission Le portrait contemporain Thierry Pécou, à la conquête du monde

Le 3 avril à 20h, le Quatuor Béla donnera également un concert dans le cadre de ce festival.

Le Brussels Philharmonic propose un streaming toute cette semaine. Au programme, The Desert Music de Steve Reich. Un concert à retrouver sur le site de l'orchestre.

Lions d'Or

Les Lions d’Or de la Biennale de Venise 2021 viennent d’être annoncés.

Le Lion d’Or pour la carrière est décerné la compositrice Kaija Saariaho. Le prix sera remis à la compositrice le 17 septembre prochain.

Le lion d’argent a été décerné aux Neue Vocalsolisten de Stuttgart qui ont créé un nombre incalculable de pièces contemporaines.

Actualité des ensembles

L’Ensemble Sillages vient de donner son Festival Electrocution, disponible sur sa chaîne Youtube et Facebook. Un programme placé sous le signe de l’innovation, de la création et de la découverte, avec notamment des œuvres d’Edmund Campion, et de la compositrice italienne Lara Morciano.

Passons à l’Ensemble Court-Circuit dont le fondateur, le compositeur Philippe Hurel, vient de laisser sa place à la tête du Syndicat de la Musique Contemporaine à Pierre Jodlowski. L’ensemble a mis en ligne un concert intitulé Propagation dirigé par Jean Deroyer avec des oeuvres deJean-Luc Hervé, Philippe Hurel, Vincent Laubeuf, Vladimir Tarnopolsky et Demian Rudel Rey.

L’Ensemble intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher propose un streaming sur la chaine Live de la Philharmonie de Paris, le 31 mars à 20h30 avec trois oeuvres de Chaya Czernowin, Nina Senk et une pièce très intrigante et très rock du compositeur argentin Lucas Fagin.

On termine avec l’Ensemble 2e2m qui donne le Concerto pour percussion du compositeur Tomas Bordalejo intitulé Les Heures, une vaste partition d’une demie-heure, puissante, suggestive et remarquable. L’oeuvre est dirigée par Guillaume Bourgogne et interprétée par le percussionniste Quentin Dubreuil.

Le concert est à retrouver sur la chaîne youtube de l’Ensemble 2e2m.

Pourquoi composez-vous ?

Cette semaine, nous sommes très heureux d'avoir pu poser la question à Steve Reich, un compositeur majeur de notre époque.

à réécouter AUDIO 1h émission Carrefour de la création Steve Reich, le documentariste