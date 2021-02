Journal de la création du dimanche 28 février 2021

Cette semaine, Laurent Vilarem revient sur la nouvelle composition de Benoit Menut, l'actualité des concerts et conférences en ligne, et reçoit la compositrice Ana Lara dans la rubrique "Pourquoi composez-vous ?".

Actualité

Après sa nomination aux Victoires de la Musique Classique 2021 dans la catégorie compositeur, Benoît Menut fait encore l’actualité avec une vaste pièce Une odyssée sur le site de l’Ensemble Musicatreize de Roland Hayrabédian, qui nous emmène sur les mers de Bretagne, Malte et les rivages d’Ithaque. Menut s’impose ainsi comme le musicien du voyage et de la traversée.

Concerts, festivals et conférences

Michael Levinas était invité la semaine dernière pour sa Passion selon Marc jouée par l’Orchestre de Chambre de Paris et le Choeur Le Balcon et l’œuvre est désormais disponible sur le site de la PhilharmonieLive. On retrouve également sur le site deux magnifiques concerts de l’Ensemble intercontemporain, dont un grandiose dédié à Gérard Grisey.

Autre concert en ligne, de l’Orchestre National Avignon Provence, dont il faut saluer le travail : La Femme samouraï, une œuvre de Pierre Thilloy pour orchestre, tambours taïkos et danseur. Vous pouvez découvrir le spectacle intégral sur la chaîne YouTube de l’Orchestre d’Avignon.

La Péniche Pop organise le lundi 1er mars à 19h sur sa page Facebook une conférence. Animée par Antoine Pecqueur, la conférence traite de la création sur le thème "La musique, instrument de géopolitique ?" La conférence est accessible à tous sur la page Facebook de la Pop.

La 39ème édition du Festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui fin mars à Caen annule ses concerts publics en raison du manque de visibilité quant aux conditions de réouverture des théâtres. Une bien triste nouvelle pour le festival normand d’autant que le compositeur en résidence est le grand Tôn Thât Thiêt. Le volet pédagogique du Festival est cependant maintenu avec les concerts scolaires les 26 et 27 mars aux côtés du compositeur vietnamien.

Agenda

Le vendredi 5 mars a lieu la captation de Point d’orgue de Thierry Escaich au Théâtre des Champs-Elysées. C’est l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine qui jouera cette partition donnée après La Voix Humaine de Poulenc, dans une mise en scène d’Olivier Py. La diffusion est prévue le samedi 27 mars sur France Musique

Le 5 mars encore, l’Ensemble intercontemporain aurait dû donner une grande soirée Amérique Latine, malheureusement annulée.

Pourquoi composez-vous ?

Parmi tous les compositeurs latino-américains qui étudient et travaillent en France, retenons la passionnante créatrice mexicaine Ana Lara, à qui nous dédiions un Carrefour de la création en novembre 2019.

Découverte

Je voudrais terminer ce journal un peu particulier par une merveilleuse initiative de l’orchestre Pasdeloup. Sous la direction de l’excellente cheffe Marzena Diakun, l’orchestre vient de faire paraître sur le label Anaklasis un disque consacré aux compositrices contemporaines polonaises. Parmi elles, Gracyna Bacewicz, Agata Zubel, Hanna Kulenty, et la merveilleuse Elzbieta Sikora. C’est une grande compositrice qui je crois habite en France, je l’ai découverte avec son opéra Marie Curie représenté à l’Unesco, une oeuvre avec de grandes masses sonores très pendereckiennes. On se quitte avec un extrait de son Sonosphère V en hommage en Wanda Landowska, l’Orchestre Pasdeloup est dirigé par Marzena Diakun.