Journal de la Création du dimanche 27 septembre 2020

Ce soir, nous partons aux quatre coins de France - Bordeaux, Albi, Strasbourg, Paris - puis nous irons jusqu'à Venise. Il y aura des pianos détruits, des expériences troublantes, et un lion d’argent sur la lagune...

La création de la semaine : Jean-Louis Agobet

Notre création de la semaine se déroule à Bordeaux, où Jean-Louis Agobet crée une oeuvre symphonique ce vendredi 2 et dimanche 4 octobre avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Paul Daniel.

Jean-Louis Agobet est un compositeur rare. En 2006, il remportait le prix du meilleur disque de l’année aux Victoires de la musique classique. Un prix très prestigieux. Depuis, il a été associé à de nombreux orchestres de région.

Avec sa nouvelle oeuvre Mabus, il offre un prélude symphonique dans sa ville d’adoption, car il est Professeur de Composition au Conservatoire de Bordeaux.

Un point sur les festivals

Organisé par le GMEA, Centre National de Création Musicale d’Albi, le Festival Riverrun commence ce dimanche 27 septembre et se tient jusqu’au 3 octobre.

La partition sera le fil d’Ariane de Riverrun, #4. Un fil qui nous conduira à travers des labyrinthes (Ensembles Maze et Dedalus), nous mènera d’un passé revisité (Nist-Nah, Harry Partch) aux processus algorithmiques (Alessandro Bosetti, Tristan Perich), guidé·e·s par des voix (Ensemble Thymes), et accompagné·e·s par de généreuses formations (Toulouse Improvisers Orchestra, Gamelan).

Retour sur le Festival Musica de Strasbourg à travers trois concerts. Les deux premiers mettaient à l’honneur le compositeur danois Simon Steen Andersen, tête d’affiche du festival cette année. Chez Steen Andersen, il y a un énergie à détruire le concert classique, qui est assez jouissive. Pour exemple, son Concerto pour piano qui commence par une l'image (diffusée sur un écran) d’un piano qui se fracasse au ralenti. Dans une deuxième pièce, Run Time Error Opel, on entend des bruits d’usine, on voit des musiciens sur scène, des musiciens sur l’écran, on ne sait plus qui joue quoi. C’est une musique qui se regarde autant qu’elle se voit. Enfin, Fake de Wilfried Wendling, proposait un concert sous casque, où l'auditeur déambule dans Strasbourg en compagnie d’un conteur.

Le Festival Musica de Strasbourg se poursuit jusqu’au 3 octobre.

Pourquoi composez-vous Nigji Sanges ?

Aujourd’hui, la question est posée à Nigji Sanges, une jeune compositrice qui écrit notamment beaucoup pour le cinéma.

Concert : Yann Robin

Raphaël Cendo, Franck Bedrossian et Yann Robin, appartiennent au courant situationniste, une musique basée sur l'amplification, la distorsion et l'énergie du son.

Le week-end prochain, Yann Robin, qui est le seul des trois à être resté en France, est célébré à la Maison de la Radio, avec la création en première mondiale de deux Etudes pour piano, par Bertrand Chamayou.

