Journal de la Création du dimanche 27 juin 2021

Deux grands événements à ne pas manquer cette semaine, la Biennale Pierre Boulez et le Festival d'Aix en Provence, ainsi que la création d'un concerto pour orgue d'Ivan Fedele. En fin d'émission, notre "Pourquoi composez-vous ?" en compagnie de la compositrice lituanienne Zibuokle Martinaityté.

Biennale Pierre Boulez

La deuxième Biennale Pierre Boulez se tient du lundi 28 au mercredi 30 juin à la Philharmonie de Paris et promet un très beau programme : lundi, Daniel Barenboïm en personne dirigera Dérives 2 de Boulez, mardi la Staatskapelle de Berlin et Daniel Barenboïm donneront - aux côtés d’œuvres de Boulez - le Concerto pour violon de Beethoven par Anne-Sophie Mutter, et le mercredi 30, l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher jouera Répons, la grande œuvre électronique de Boulez.

A noter également, un récital du pianiste Ralph van Raat et les Structures pour deux pianos par Tanguy de Williencourt et Chae-Um Kim

Festival d'Aix-en-Provence

L’autre grand événement de la semaine, c’est la création le vendredi 3 juillet de l’opéra Innocence de Kaija Saariaho au Festival d'Aix. Parmi les chanteurs, signalons la présence de Magdalena Kozena et de la française Sandrine Piau, plutôt rare dans le répertoire contemporain.

La diffusion est prévue le 11 juillet sur France Musique.

Toujours dans le cadre du festival d'Aix, le compositeur Samir Odeh-Tami créera le 4 juillet à Arles L’apocalypse arabe, dans une mise en scène par Pierre Audi.

Les Rencontres musicales de Jaugette

Autre Festival : Les Rencontres musicales de Jaugette se tiennent du 16 au 18 juillet à Obterre dans l’Indre, au Manoir des Arts de Jaugette. Le programme est imaginé par la pianiste Irina Kataeva-Aimard, et propose beaucoup de musique contemporaine, notamment deux concerts de l’ Ensemble Le Balcon avec une création de la compositrice espagnole Ariadna Alsina Tarrés. et un autre avec un astrophotographe sur Stockhausen. Regarder les étoiles en écoutant du Stockhausen, ça doit pas être pas mal, un vrai beau festival.

Pourquoi composez-vous ?

Cette semaine, Laurent Vilarem pose la question à la compositrice lituanienne Žibuoklė Martinaitytė. Elle réside à New York, mais nous avons profité d'un passage en Europe pour la joindre par téléphone.

Concert de la semaine

La création mondiale de Hybrid, un concerto pour orgue d’Ivan Fedele a eu lieu ce soir à Angers. L'oeuvre sera redonnée mardi 29 juin au Centre des Congrès d’Angers. L’Orchestre National des Pays de la Loire sera dirigé par Stanislav Kochanovsky avec l’organiste Baptiste Florian Marle-Ouvrard.