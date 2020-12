Journal de la création du dimanche 27 décembre 2020

Aujourd'hui dans le Journal, nous allons rêver... Tour d'horizon des plus beaux concerts qui nous attendent en janvier et février 2021, en espérant que la réouverture des salles de spectacle sera bien programmée.

Quels concerts pour bien commencer 2021 ?

Le 15 janvier à 18h30, à l'Auditorium de la Maison de la Radio, on entendra le corniste allemand Stefan Dohr dans le Concerto pour cor d'Hans Abrahamsen, pour sa création française.

A noter aussi que le dimanche 28 février à 16h sera donné en création mondiale Lament, un concerto pour violon de Mark-Anthony Turnage par Daniel Hope, et le Philharmonique de Radio France.

Le 22 janvier à 20h30, le Philharmonique de Radio France cette fois dirigé par Santu-Mattias Rouvali créera la version orchestrale de Wires de Bryce Dessner, une rencontre très réussie entre rock et musique contemporaine.

Si vous aimez la musique américaine, ne ratez pas le cycle Nico Muhly de l’Orchestre de Paris à la Philharmonie. Il devait à l'origine être donné en novembre et a été reporté les 13 et 14 janvier. Les soeurs Katia et Marielle Labèque créeront le Concerto pour deux pianos du jeune compositeur américain, sous la direction de Maxim Emelyanychev.

A noter que le 29 janvier à la Maison de la Radio se tiendra un grand concert Gabriel Yared. Au programme, ses musiques de film, ainsi qu'une création avec la pianiste Suzana Bartal.

La Philharmonie de Paris vous donne rendez-vous pour la Biennale Pierre Boulez du 15 au 21 janvier. Pour sa deuxième édition, elle offre un panorama d'une richesse incomparable, faisant dialoguer l'héritage du musicien avec l'histoire et la création. Le 20 janvier, elle programmera un hommage au regretté altiste Christophe Desjardins.

Pour le Nouvel An Chinois, le week-end du 12 février, le compositeur chinois Tan Dun sera présent à la Philharmonie de Paris à la tête de l’Orchestre National des Pays de la Loire. A cette même date, l’Orchestre National d’Auvergne quant à lui sous la direction de Wing Sie Yip, donnera un concert chinois avec des oeuvres de Tan Dun et Qigang Chen notamment.

Du 3 au 7 février se tiendra le Festival Présences à la Maison de la Radio. L’affiche du Festival propose une vingtaine de créations mondiales et un très large portrait de Pascal Dusapin.

Pourquoi composez-vous?

Ce soir nous posons la question à une jeune compositrice : l’italienne Giulia Lorusso. Cette personnalité radicale travaille à Paris et elle est passionnée par les nouvelles technologies.

Deux opéras à ne pas manquer en 2021

Le 13 janvier au Théâtre de Rennes sera donnée la création de l'opéra Papillon Noir de Yann Robin, d’après un livret de Yannick Haenel. Le spectacle partira ensuite à Oullins, Lyon, Gennevilliers et Marseille.

Enfin, à Rennes toujours, l'opéra accueillera la reprise des Trois Contes de Gérard Pesson du 23 au 26 janvier. Le spectacle partira en février à Nantes puis à Rouen.