Journal de la Création du dimanche 26 septembre 2021

Au programme cette semaine, l'actualité des concerts avec la Nuit Blanche, le festival Riverrun d'Albi, le lancement du premier disque de l’Ensemble Miroirs Etendus... A retrouver également : la nouvelle rubrique "Recréation" et un "Pourquoi composez-vous?" en compagnie d'Eric Montalbetti.

Concerts de la semaine

Le Festival Musica donne le jeudi 30 septembre aux Halles Citadelles une œuvre de Tristan Perich pour 50 violons et 100 haut-parleurs intitulée Drift Multiply.

Après avoir été programmé à Strasbourg, l'opéra La Reine des Neiges de Hans Abrahamsen à l’Opéra du Rhin est joué encore les 1er et 3 octobre à La Filature de Mulhouse.

La mythique Music for Airports de Brian Eno sera jouée par l’Ensemble Dedalus le 29 septembre au Théâtre Garonne de Toulouse.

Le Gmea d’Albi organise son festival annuel Riverrun. Parmi les autres événements à venir, citons les 3 concerts du duo de musique improvisée norvégien Vilde&Inga dans différents lieux d’Albi du 1er au 3 octobre. La création de la pièce de Marc Sabat au Théâtre des Lices à Albi est à retrouver également le 3 octobre.

Saluons la 2e édition du Festival Atmusica qui se déroule du 29 septembre au 1er octobre à la Salle Ockeghem de Tours. Sont à retrouver : Cinq concerts de musique contemporaine avec notamment une création de Lucas Fagin, une grande soirée consacrée à George Crumb.

C’est une très belle manifestation, avec des musiciens du Philharmonique de Radio France ou de l’Orchestre de Paris comme Delphine Biron, Olivier Doize ou Jérôme Voisin.

Autre belle actualité, le concert de lancement du premier disque chez BRecords de l’Ensemble Miroirs Etendus. La particularité de ce jeune ensemble c’est de mêler musique du répertoire avec les compositions électro d’Othman Louati. Le concert se tiendra au Théâtre de l’Athénée le 30 septembre.

Enfin, le week-end prochain, ce sera la Nuit Blanche ! A Toulouse, on ira applaudir le percussionniste Aurélien Ginoux qui joue les 4 Variations de Philippe Hurel avec l’Orchestre National du Capitole. C’est à 18h à La Halle aux Grains.

A Paris, pour la nuit blanche, on ne sait plus où donner de la tête ! La Philharmonie proposera une pièce de Marco Suarez-Cifuentes :Monologue pour une araignée mécanique, un spectacle chorégraphique, visuel et musical, avec des vidéos de Nieto et la contrebasse de Nicolas Crosse.

La compagnie Les Insectes quant à elle donne à voir et entendre le métallophone inventé par Bastien David au musée des Arts et Métiers avec des concerts durant toute la soirée.

Sont prévues également à la Philharmonie de Paris une Nuit de la Percussion, une Nuit Erotique et une Nuit Ambient avec une immense dame de la musique électronique, Suzanne Ciani. Suzanne Ciani fait une tournée en France, elle sera également en récital le 7 octobre au Lieu Unique à Nantes.

Pourquoi composez-vous ?

Eric Montalbetti répond à la question de Laurent Vilarem ce soir. Il a longtemps mis de côté sa carrière de compositeur pour être le directeur artistique du Philharmonique de Radio France.

Création de l’Ouverture Philharmonique de Eric Montalbetti le 1er octobre à la Philharmonie de Paris.

Recréation

Le Concerto n°2 In Dark and Blue de Maurice Ohana, dont Mstislav Rostropovitch avait créé la partie soliste.