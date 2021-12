Journal de la Création du dimanche 26 décembre 2021

Toute l'actualité sur les concerts de la semaine avec notamment Lindberg, Saariaho élue compositeur/trice de l'année, et la fameuse question "Pourquoi composez-vous ?" qui sera posée à Francisco Uberto. Nous finirons sur la recréation avec Isabelle Aboulker.

On débute avec le compositeur finlandais Magnus Lindberg et son œuvre Feria. Lindberg sera joué les 1er et 2 janvier par l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

On reste en Finlande avec la compositrice Kaija Saariaho, qui a été élue Composer of the year par le New York Times.

On poursuit avec une rétrospective sur le puissant Hemon de Zad Moultaka, que France Musique avait diffusé en direct en mars 2021.

Enfin, voyageons avec Ianis Xenakis et Tetras. Le 29 décembre, Arnaud Merlin diffuse sur France Musique le concert du Quatuor Bela consacré à la Grèce avec des oeuvres de Xenakis, Aperghis, Tzortzis et Markeas

Pourquoi composez-vous ?

Ce soir nous posons la question à l’argentin mais parisien d’adoption Francisco Uberto. C'est un compositeur très prometteur, passioné par Ryoji Ikeda, l'électro et Yan Maresz.

Festival Présences 2022 : Tristan Murail

On écoute L'esprit des Dunes de Murail, ce qui nous donne l'occasion de parler du Festival Présences qui se tient du 8 au 13 février à la Maison de la Radio France à Paris

Recréation

Je t’aime d’Isabelle Aboulker

Isabelle Aboulker a reçu le Grand Prix Répertoire Jeune Public de la Sacem