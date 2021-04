Journal de la Création du dimanche 25 avril 2021

A retrouver ce soir, les programmations du festival Baltic Music Days et du festival de Pâques de Deauville qui font la part belle à la musique d'aujourd'hui. Mais aussi, les concerts en ligne, une création de Nicolas Tzortzis et la rubrique Pourquoi composez-vous? en compagnie de Pierre-Yves Macé.

Festivals

Le festival Baltic Music Days se déroule en ligne et beaucoup de compositeurs sont à découvrir, notamment la compositrice Žibuoklė Martinaitytė. Les concerts sont à voir toute la semaine sur le site du festival.

Le Festival de Pâques de Deauville se tiendra également en ligne cette année. Le 1er mai à 20h30, un concert met à l’honneur Olivier Greif avec deux de ses œuvres majeures et tardives : la Symphonie pour baryton et orchestre (1997) et le Quadruple Concerto "La Danse des Morts" (1998). Les interprètes appartiennent à la fine fleur de la jeune génération : le chef Pierre Dumoussaud, l’altiste Lise Berthaud, le baryton Thomas Stimmel, le violoniste Pierre Fouchenneret, le violoncelliste Yan Levionnois et le pianiste Philippe Hattat.

Création

Le compositeur Nicolas Tzortzis a composé un concerto pour violon en hommage à Roger Federer. C’est l’Ensemble Court-Circuit dirigé par Pierre-André Valade, qui crée l’œuvre. Côté concept, c’est la violoniste Alexandra Greffin-Klein qui affronte successivement différents adversaires jusqu’à la victoire finale. Tzortzis n’en est pas à son coup d’essai dans le sport , puisqu’il a déjà composé une pièce sur le basket.

A noter que mercredi 28 avril à 20h, Arnaud Merlin invite sur France Musique le fondateur de Court-Circuit, le compositeur Philippe Hurel, indispensable personnalité à la musique d’aujourd’hui.

à réécouter AUDIO 1h émission Le portrait contemporain Philippe Hurel, trait pour trait

Pourquoi composez-vous ?

Ce soir, c'est au compositeur français Pierre-Yves Macé que Laurent Vilarem pose la question.

Sa musique brasse plusieurs écritures (composition instrumentale et vocale, création électroacoustique, art sonore) avec une prédilection marquée pour la pluridisciplinarité.

à réécouter AUDIO 1h émission L'Expérimentale Compositeur invité : "Pierre-Yves Macé"

Concert en ligne

La compositrice américaine Gabriella Smith, née en 1991, sera jouée lors d’un concert en ligne de l’Orchestre de Cincinnati, dirigé par son directeur Louis Langrée. Dans le reste du programme, il y a aussi une création de Christopher Cerrone. Ces deux noms font sans aucun doute partie de la relève américaine !