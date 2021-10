Journal de la Création du dimanche 24 octobre 2021

Cette semaine, retour sur les concerts de James Dillon et Thomas Adès, focus sur l'actualité contemporaine partout en France, et une fin d'émission en compagnie du compositeur Frédéric Verrières.

Concerts

Aujourd'hui, on parle de l’écossais James Dillon, dont l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Pierre Bleuze donnait dans le cadre du Festival d’Automne une vaste œuvre appelée Pharmakeia, qui veut bien dire Pharmacie. Le compositeur nous emmène tout en douceur dans un monde magique et luxuriant. James Dillon est un maître de la musique d'aujourd'hui.

en savoir plus AUDIO 2h 28mn émission Le concert de 20h L'Ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Bleuse au Festival d'Automne à Paris

Autre retour de concert, la soirée du Philharmonique de Radio France dirigé par Thomas Adès. Au programme, Janacek, et trois pièces de Thomas Adès, dont son Concerto pour piano.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Parmi les autres actualités, notons la formidable création d’Au coeur de l’océan au Théâtre de l’Athénée, qui est signé par deux compositeurs, Frédéric Blondy et Arthur Lavandier. Provocante et fascinante, cette oeuvre est l'une des grandes réussites du balcon.

En région, le Festival Musiques Démesurées en Auvergne débute ce mercredi 27 octobre et se tient jusqu’au 7 novembre à Clermont Ferrand.

A Firminy dans la Loire, la troisième Biennale de musique vocale contemporaine se tient du 6 au 14 novembre.

Et toujours en Rhône-Alpes, le Grame de Lyon ouvre une série de nouveaux concerts Les Pop Up Exploratoires, dont le premier se tient le 30 octobre à l'Auditorium Maurice Ravel avec des oeuvres de Rebotier, Volans, Aperghis, Demian Rudel Rey et Taïra. Le concert est présenté par Guillaume Kosmicki.

Du 29 au 31 octobre à Chinon et Candes Saint-Martin se tient le premier Festival Dutilleux. Parmi les événements, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine de Jean-François Heisser donne le Mystère de l’Instant et la création d’un Concerto pour trompette de Baptiste Trottignon. D’autres événements : Donatienne Michel-Danzac chante Le Temps, l’Horloge et l’Ensemble Cairn donne une création de Jérôme Combier.

En Ile de France, le 26 octobre à l’Espace Cardin, ne manquez pas Talking Music du compositeur phare du Festival d’Automne, Philip Venables.

Enfin, dans notre Maison de la Radio se tiendront les Présences Electronique les 30 et 31 octobre. Il y a des œuvres de François Bayle, Mark Fell, une création de Pierre-Yves Macé...

en savoir plus AUDIO 1h émission Le concert de 20h Archives François Bayle

Pourquoi composez-vous?

Ce soir c'est à Frédéric Verrières que Laurent Vilarem pose la question.

en savoir plus AUDIO 5 min émission Création Mondiale " Prélude (Like Debussy has never heard it) " de Frédéric Verrières (5/5)

Recréation

The second Woman, opéra de Frédéric Verrières

Création aux Bouffes du Nord en 2011