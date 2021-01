Journal de la Création du dimanche 24 janvier 2021

Dans le journal de la création cette semaine, Laurent Vilarem fait le tour des concerts en ligne et en streaming avant d'échanger avec le compositeur oscarisé Gabriel Yared pour notre traditionnelle question : Pourquoi composez-vous ?

Concerts en ligne

L’Orchestre Philharmonique d’Helsinki, dirigée par Susanna Malkki donnait la semaine dernière les Onze Lieder de Betsy Jolas avec le trompettiste Hakan Hardenberger.

C'est l’une des formations les plus actives en termes de musique contemporaine. Lors de ce concert était aussi donnée la création européenne de Music for ensemble and orchestra de Steve Reich.

A visionner sur leur site également le Water Concerto de Tan Dun, dirigé par Esa-Pekka Salonen. On a mis le lien de l’Orchestre d’Helsinki sur la page de l’émission

Du côté de l’Opéra de Stockholm, on retrouve une représentation vidéo de La Passion de Simone de Kaija Saariaho, dirigée par Christian Karlsen, avec Anne-Sofie von Otter ainsi que l’opéra Prima Donna de Rufus Wainwright.

Streaming vidéo

L’Ensemble Modern de Francfort propose cette semaine trois concerts en streaming les 26, 28 et 30 janvier. Il faut réserver son billet en ligne en payant au choix 5, 12 ou 30 euros, une manière de rémunérer les musiciens.

Le programme dirigé par Sylvain Cambreling réunira Unsuk Chin, Pierluigi Billone et Georg Friedrich Haas.

En France, l’Ensemble Cairn et son projet Créations en vignettes, met en ligne trois nouvelles vignettes par Guillaume Hermen, Naoki Sakata et le duo Sonja Mutić - Nicholas Morrish.

Pourquoi composez-vous ?

Ce n’est pas tous les jours qu’on accueille un compositeur qui a reçu un Oscar à Hollywood. Laurent Vilarem pose ce soir la question à Gabriel Yared qui présente ce vendredi 29 janvierà 20h ses plus belles musiques de film dans un grand concert du Choeur et du Philharmonique de Radio France dirigé par Dirk Brossé, avec le bandonéoniste Juan José Mosalini et la pianiste Suzana Bartal.

Le concert est diffusé en direct sur France Musique, Arte Concert et le Facebook de la Sacem. A noter qu'au cours de la soirée, le Prix France Musique Sacem de la musique de film sera remis à la classe de composition du Conservatoire de Paris.

Compositeur en résidence

On a appris cette semaine que Fabien Cali était nommé compositeur en résidence auprès de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse de 2021 à 2023. Les hasards du calendrier font bien les choses car Fabien Cali écrit aussi pour le cinéma.