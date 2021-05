Journal de la Création du dimanche 23 mai 2021

A retrouver ce soir, les compositeurs Christian Mason, José Manuel López, Vincent David, Thierry Machuel, Camille Pépin et Georgia Spiropoulos (qui répond à notre rubrique Pourquoi composez-vous?). Mais aussi le Festival Métamusiques à Cognac, l'Ensemble Intercontemporain, l'Ensemble l'Ars Nova...

Bernhard Gander compose une musique à l’univers puissant et ludique. L’Ensemble intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher crée Soaring Souls à la Philharmonie ce vendredi 28 mai à 18h30, avec deux autres créations mondiales, l’une de Chaya Czernowin et l’autre de Mark André.

L'Orchestre National de Lyon sera dirigé par Ben Glassberg, qui a déjà tissé un lien privilégié avec l'orchestre lyonnais. La Source d'Yggdrasil de Camille Pépin sera interprété le 29 mai à 18h, à Lyon.

L’Orchestre National d’Auvergne crée Voix Céleste du britannique Christian Mason. Ce concert sera dirigé par Roberto Fores Veses vendredi 28 mai 2021, à Clermont-Ferrand, à 13h et 19h.

Remises de Prix, Académie des Beaux-arts

L’Académie des Beaux-Arts vient de décerner ses prix Fondation del Duca, dont le Prix de commande a été attribuée au compositeur José Manuel López. Le saxophoniste Vincent David a reçu le Prix d’interprétation, grand vainqueur du Grand Prix Lycéens des Compositeurs 2021. Thomas Vergracht lui a consacré un Carrefour de la création il y a trois semaines.

Le Conservatoire Supérieur de Lyon édite un journal intitulé La Crécelle, grâce au site Mediapart. Journal très riche dans lequel les jeunes musiciens contemporains s'expriment sur l'actualité.

Thierry Machuel offre au Choeur de Radio France une nouvelle oeuvre intitulée A l’humaine poésie. Ce poème Yves Bonnefoy, mis en musique, sera dirigé par la cheffe choeur Martina Batič mercredi 26 mai à 19h. Le programme de la soirée propose aussi des oeuvres de Milhaud et Frank Martin.

Les Festivals

La Fondation d'Entreprise Martell organise le Festival Métamusiques dirigé par David Sanson, à Cognac en Charente du 28 au 30 mai. Ce festival original accueille entre autres la pianiste Melaine Dalibert, qui fait paraître un nouveau disque chez Bandcamp.

Pourquoi composez-vous?

Oui, le Festival Manifeste de l’Ircam débute fin mai. La grande figure grecque Georgia Spiropoulos, résidant à Paris crée de fascinants spectacles multimédias. La compositrice vient de faire paraître un nouveau disque chez Eole Records, où elle rend hommage notamment à ses compatriotes Aperghis et Xenakis.

L'Ensemble Ars Nova donne un magnifique programme consacré à l’exil avec des oeuvres de Aperghis, Ligeti, Kurtag et Gregory Wajda, un compositeur hongrois qui dirige également l’ensemble. Au programme, Bouchara de Claude Vivier de 1981, ce mardi 25 mai à 19h30 à Poitiers.

Dans la partie vocale, on peut entendre un appel désespéré...le prénom Dino qui était jadis le prénom de l’amant de Claude Vivier, comparable à une bouleversante demande d’amour. Ci-dessous, la version de Susan Narucki avec les Asko et Schönberg Ensemble dirigé par Reinbert de Leeuw.