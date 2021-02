Journal de la création du dimanche 21 février 2021

Ce soir, Laurent Vilarem fait le bilan de l'édition 2021 du festival Présences, dresse l'actualité des concerts à voir en ligne et s'entretient avec le compositeur français Michael Levinas dans la rubrique "Pourquoi composez-vous?"...

Bilan

Le Festival Présences consacré à Pascal Dusapin vient de s’achever, et l'on vient d'apprendre que le compositeur vedette de la prochaine édition serait Tristan Murail.

Concerts

Au programme des concerts de Radio France cette semaine :

Magnus Lindberg et l'une de ses pièces anciennes, Marea, interprétée ce jeudi par l’Orchestre national de France dirigé par l’excellent chef finlandais Hannu Lintu.

Autre concert : une création qui aurait dû signer les retrouvailles de la France avec le grand compositeur anglais Mark-Anthony Turnage.

Le concert est enregistré dimanche prochain à 16h, mais on ne connaît pas encore la date de diffusion sur France Musique. Mark-Anthony Turnage crée donc enfin en France son Lament, un concerto pour violon pour Daniel Hope et le Philharmonique de Radio France.

L’Orchestre National de Metz donne sous la direction de Nabil Shehata, Moult de la remarquable compositrice italienne Clara Ianotta. Ianotta est compositrice en résidence à la Cité Musicale de Metz, et l’Orchestre rivalise de bonnes idées dans la région puisque Ianotta est à l’origine d’un projet de construction de Jouets sonores dans un lycée.

La Fondation Banque Populaire, la Sacem et Proarti viennent de renouveler leur partenariat pour leur programme appelé Mise en oeuvre(s). L’objectif de ce dispositif est d’inciter les interprètes lauréats de la Fondation Banque Populaire à passer commande à des compositeurs contemporains. Parmi les projets qu’on peut soutenir cette année, le saxophoniste Eudes Bernstein aux côtés du compositeur Matteo Franceschini, le Quatuor Anches Hantées autour d’une oeuvre de Richard Dubugnon et un ambitieux projet de l’accordéoniste Vincent Lhermet.

Pourquoi composez-vous Michael Levinas ?

Ce soir, on a rendez-vous avec l’un de nos grands compositeurs d'aujourd'hui, Michael Levinas qui a une double actualité : il vient de faire paraître une somme d’entretiens et d’écrits sur sa musique aux Editions Aedam Musicae, et le 28 février à 20h30 sur le site de la philharmonie live, l’Orchestre de Chambre de Paris jouera sa Passion selon Saint-Marc, l’une de ses œuvres les plus ambitieuses.

Prix Fedora

Un prix de 150 000 euros pour soutenir la création d’un opéra : il y a 9 finalistes et vous pouvez encore voter. La compositrice que Laurent Vilarem a choisi de mettre en lumière aujourd'hui est Sivan Eldar.

La compositrice israélienne crée une nouvelle pièce pour chœur à l’Opéra de Montpellier, enregistrée dimanche prochain et qui sera diffusée sur Philharmonielive et Mezzo.