Journal de la Création du dimanche 20 juin 2021

Un tour d'horizon des événements qui courent cet été avec Sonic Protest, le festival des Forêts ou encore le festival D’Aujourd’hui à Demain qui se déroule à Cluny. Mais aussi le vainqueur du Prix Siemens de la Musique 2021 et la rubrique "Pourquoi composez-vous ?" en compagnie de Pierre Charvet.

Festivals

Le guitariste et compositeur américain Stephen o’Malley sera la tête d’affiche du festival Sonic Protest, le 1er juillet au CentQuatre. L’autre tête d’affiche c’est Ryoji Ikeda le 2 juillet. Ce festival regorge d’aventures musicales, du space rock à l’improvisation et se tient du 24 juin au 11 juillet à Paris et en région parisienne.

On poursuit avec le Festival d’Auvers sur Oise qui accueille cette année le compositeur Thierry Escaich en résidence... tout comme le Festival des Forêts près de Compiègne, qui a proposé lui aussi une résidence au compositeur.

Le 27 juin à Royaumont, l’Ensemble Ulysses dirigé par Jean-Philippe Würtz créera une pièce de Feliz Anne Reyes Macahi tandis que sera donnée une création pour ensemble de la compositrice australienne Kirsten Milenko.

Pour finir, le Festival D’Aujourd’hui à Demain qui se déroule à Cluny du 6 au 11 juillet, et se compose uniquement de musique contemporaine. L’affiche regroupe le Quatuor Bela, l’accordéoniste Vincent Lhermet, la violoniste Noémie Schindler, et les compositeurs Tomas Bordalejo, Francesco Filidei, et Martin Matalon.

Prix Siemens de la Musique

Quel est le point commun entre Pierre Boulez, Mariss Jansons, Rebecca Saunders, Benjamin Britten et Georges Aperghis ?

C’est le prestigieux Prix Siemens de la Musique, qui est un peu le Prix Nobel de la Musique. Cette année, il est attribué au compositeur franco-grec Georges Aperghis.

Pourquoi composez-vous?

On pose cette semaine la question à un compositeur bien connus des fidèles de France Musique : Pierre Charvet. Aujourd'huit délégué à la création musicale de Radio France, il avait composé des petits joyaux dans les années 2000 et n’a plus écrit ensuite pendant 10 ans.

Cet été 2021, il crée deux pièces coup sur coup. La première ce mardi 22 juin, un Kaddish pour violoncelle et piano par Gautier Capuçon et Charles Hervet, au Festival Vin et Vin au Clos Vougeot en Bourgogne, et la seconde le 22 juillet à Cordes sur ciel dans le Tarn avec sa fille, la mezzo-soprano Adèle Charvet.