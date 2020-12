Journal de la création du dimanche 20 décembre 2020

Dans les prochains jours, c’est Noël et Laurent Vilarem vous donne quelques pistes d'écoute pour les fêtes de fin d'année. A retrouver également cette semaine, toute l'actualité des concerts en ligne et un entretien avec la compositrice franco-suisse Claire-Mélanie Sinnhuber.

Concerts de la semaine en ligne

Le Théâtre du Châtelet présente un concert de l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher le 21 décembre à 21h. Malgré la fermeture des salles, le concert sera mis en ligne sur le site du théâtre.

Au programme, trois créations mondiales : une pièce pour grosse caisse d’Agata Zubel, un concerto pour clarinette de Beat Furrer, et la création d’un jeune compositeur, Mikel Urquiza. La pièce d’Urquiza, dont le langage s’inscrit dans la continuité de son professeur Gérard Pesson, s’appelle Oiseaux gazouillants et hibou qui se retourne.

Un autre concert à ne pas manquer, cette fois à Radio France, c'est celui de l’organiste Karol Mossakowski qui propose un récital le 22 décembre à 20h00.

Au programme : Jean-Sébastien Bach, César Franck et une création de Fabien Waksman intitulée Radiance Blue.

Le concert sera diffusé en direct sur France Musique.

Parution

Vient de paraître chez l’éditeur Aedam Musicae le premier volume des Annales de Métaclassique de David Christoffel. A partir de verbes clés comme attaquer, plaire, avancer, l’homme de radio et poète français invite toutes sortes de musiciens et d’artistes à tracer des pistes de réflexions sur la pratique musicale.

Pourquoi composez-vous ?

Cette semaine, Laurent Vilarem pose la question à la compositrice franco-suisse Claire-Mélanie Sinnhuber. Née en 1973 à Strasbourg, elle étudie la flûte traversière avec Patrice Bocquillon et la composition avec Sergio Ortega, Allain Gaussin, Ivan Fedele, Philippe Leroux et Frédéric Durieux. Elle est diplômée du Conservatoire de Paris et a suivi le cursus annuel de composition et de nouvelles technologies de l’IRCAM.

Elle a été lauréate de la Villa Kujoyama en 2008 et elle est pensionnaire de la Villa Médicis d'avril 2010 à octobre 2011.

L’œuvre de Noël

L’opéra a été créé en décembre 2000 à Paris au Théâtre du Châtelet. El Nino de John Adams, opéra sur la Nativité, est un peu le pendant contemporain du Messie de Händel. C'est l’un des sommets du compositeur américain qui mêle lyrisme et force dans une orchestration époustouflante.