Journal de la Création du dimanche 19 décembre 2021

Toute l'actualité des concerts de la semaine et les nouvelles parutions des éditions Aedam Musicae, des éditions de la Philharmonie et des éditions MF. En fin d'émission, les rubriques "Pourquoi composez-vous ?" avec Mikel Urquiza et "Recréation" autour de l'œuvre de François-Bernard Mâche.

Sofia Avramidou, Mikel Urquiza, François Bernard Mâche, © DR