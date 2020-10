Journal de la création du dimanche 18 octobre 2020

Cette semaine, malgré le virus, la vie musicale continue ! Nous partons à Orléans, Fresnes-en-Woëvre, peut-être Paris et Avignon... Il y aura de la colère, des concertos de chambre et un grand week-end transdisciplinaire. Bienvenue dans le journal de la création !

Les concerts de la semaine

Initialement prévu en mars, le Concours International de Piano d'Orléans se tient du 28 au 31 octobre prochains. Le samedi 31 marquera la grande finale, durant laquelle les trois finalistes joueront une œuvre imposée de la compositrice polonaise Agata Zubel aux côtés de l’Ensemble Intercontemporain.

Le Concerto de chambre d’Agata Zubel a la particularité de faire appel à deux pianos, un piano "normal" et un piano préparé.

Le 9 novembre, les trois finalistes joueront à 19h00 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.

à réécouter émission Le concert de 20h Archives du Concours international de piano d’Orléans, avec Isabella Vasilotta

Festivals

Nous nous rendons à Fresnes-en-Woëvre dans la Meuse, où se tient 26e édition, du Festival Densités, du 23 au 25 octobre.

Ce festival a pour caractéristique d’être à l’affut des tendances les plus actuelles de la création d’aujourd’hui. Le souci de la direction artistique est donc de proposer des découvertes du monde entier, d’ouvrir un espace pour les plus jeunes artistes de la scène française et internationale, de découvrir chaque année l’œuvre d’un compositeur de musique électroacoustique, et de mettre un accent sur l’interdisciplinarité, les performances, la poésie.

Poursuivons avec Dienstag aus Licht de Stockhausen qui est donné le 24 octobre à la Philharmonie de Paris dans le cadre du Festival d'Automne. Après Jeudi et Samedi de lumière, l’Ensemble Le Balcon présente Mardi de Lumière, l’un des sept opéras du monumental cycle Licht de Stockhausen.

Pour ce concert, le chef Maxime Pascal retrouve nombre de ses fidèles de l’Ensemble Le Balcon, le Jeune Choeur de Paris, le trompettiste Henri Deléger, le metteur en scène Damien Bigourdan, les chanteurs Elise Chauvin, Léa Trommenschlager, Damien Pass ou encore le vidéaste Nieto...

à réécouter émission Carrefour de la création Maxime Pascal fait la lumière sur Stockhausen

Pourquoi composez-vous ?

Aujourd’hui, nous posons la question à Sebastian Rivas, compositeur qui est également directeur du GRAME de Lyon.

à réécouter émission Musique en régions Sebastian Rivas, directeur artistique de la Biennale des musiques exploratoires

Concerts

Le festival Viva Villa en Avignon réunit les trois grandes résidences d’artistes en France, la Villa Médicis à Rome, la Casa de Velázquez à Madrid et la Villa Kujoyama à Kyoto.

Le week-end d’inauguration se tient ce samedi 24 et dimanche 25 octobre. Au programme, des performances, des lectures, des débats et deux grands concerts de l’Ensemble Télémaque dirigé par Raoul Lay au Théâtre du Balcon en Avignon. Les compositeurs joués sont bien sûr résidents de la Villa Medicis et de la Casa de Velázquez, Bastien David, Mikel Urquiza, Etienne Haan et Jonathan Bell, et ils seront accompagnés de la musique d’un de leur aîné, ancien résident à la Villa Médicis entre 1999, Régis Campo.