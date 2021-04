Journal de la Création du dimanche 18 avril 2021

Cette semaine, on ira du côté de l'electro avec deux concerts, de l'ensemble Modern et de la Muse en circuit. A retrouver également : l'actualité des concerts en ligne, des festivals, des diffusions sur nos ondes et un "Pourquoi composez-vous ?" avec le compositeur français Guillaume Connesson.

Opéra de Paris

Qui est le nouveau directeur musical de l'Opéra de Paris ? Tous les regards se tournent vers le chef Gustavo Dudamel dont le répertoire à l’opéra compte Verdi, Mozart et John Adams. En symphonique, il a créé plus de soixante partitions, notamment celles d’Esteban Benzecry.

à réécouter AUDIO 1h 28mn émission Arabesques Gustavo Dudamel, chef d'orchestre (1/5)

Un peu d'electro

Le DJ allemand Alva Noto sera mis à l'honneur par l’ensemble Modern de Francfort, qui lui consacre un concert le dimanche 25 avril à 20h30. Le concert est à voir en streaming sur le site de l’Ensemble.

On poursuit avec de l'électro noise, et un concert du duo Nina Garcia et Arnaud Rivière vendredi 23 avril à 18h30, sur le Facebook de La Muse en circuit.

Festival de musique de Chambre de Witten

Le compositeur Brice Pauset sera l’une des vedettes du prestigieux Festival de musique de Chambre de Witten, qui se déroulera en ligne le week-end prochain, du vendredi 23 au dimanche 25 avril. Le compositeur français créera notamment une pièce inspirée par Vertigo d’Alfred Hitchcock, qui sera redonnée au Festival Manifeste en juin. Parmi les français, on retrouve Sasha Blondeau, Hugues Dufourt et le Quatuor Diotima qui donnera en création une pièce de Mauro Lanza.

Concerts en ligne

L’Ensemble Multilatérale propose vendredi 23 avril à 20h30 sur le site de la Philharmonie de Paris un concert dédié à la jeune création. Léo Warynski dirigera sept pièces d'Agita Reke, Henryk Golden, Tobias Feierabend, Elisabeth Angot, Kostas Zisimopoulos, Timea Hvozdikova, et la française Manon Lepauvre, une jeune compositrice dont on parle beaucoup et qui met en lumière la pépinière de talents du Conservatoire de Lyon dont elle est issue.

Autre concert : celui d’un nouveau collectif, basé à Strasbourg, et qui s’appelle Lovemusic. Vendredi 23 avril en direct sur leur facebook, Lovemusic jouera des pièces de Claire-Mélanie Sinnhuber, Noriko Baba, Michelle Agnes Magalhes, Oscar Bianchi, une création d’Alexandre Babel et une autre de Sylvain Marty.

Pourquoi composez-vous ?

Cette semaine c'est au compositeur français Guillaume Connesson que nous posons notre question : pourquoi composez-vous ?

à réécouter AUDIO 1h émission Le concert de 20h Archives Guillaume Connesson

Diffusions sur France Musique

Terminons ce journal avec deux diffusions : la première c’est celle de l’opéra de Guillaume ConnessonLes Bains macabres, qui sera à l'honneur de la soirée du samedi 24 avril, dans Samedi à l'Opéra sur France Musique. L’opéra a été créé à Compiègne en janvier 2020.

Seconde diffusion, celle du Requiem de Francesco Filidei, donné sur nos ondes mercredi 21 avril à 20h, dans le concert du soir présenté par Arnaud Merlin.