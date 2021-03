Journal de la création du dimanche 14 mars 2021

Ce soir, retour sur l'hommage de France Musique à Astor Piazzolla, mais aussi deux créations des compositeurs Benjamin Attahir et Zad Moultaka. Sans oublier notre rubrique hebdomadaire "Pourquoi composez-vous?" en compagnie de la compositrice Edith Canat de Chizy.

Hommage à Astor Piazzolla

Retour sur un anniversaire puisque France Musique a fêté jeudi dernier le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla, né en 1921.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France a rendu un magnifique hommage à Astor Piazzolla sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon, en compagnie du bandonéoniste Richard Galliano.

Cap sur Toulouse

L’Orchestre National du Capitole de Toulouse présente la 3ème édition de son festival Les Franco-russes avec une création de Benjamin Attahir.

Benjamin Attahir a fait sensation lors du dernier Festival Présences avec son Concerto pour violoncelle pour Jean-Guilhen Queyras.

Benjamin Attahir présente une nouvelle pièce pour orchestre, interprétée par l’Orchestre National de Toulouse et dirigéz par Maxim Emelyanchev.

La diffusion de la création est prévue sur le Facebook et le Youtube de l’Orchestre de Toulouse vendredi 19 mars à 20h30, et sur France Musique le 12 avril.

Table-ronde

Le 16 mars à 18h, Les Marmites Artistiques et le Festival PluriElles de l’Université de Nanterre organisent une table-ronde en ligne sur les inégalités de genre dans la musique. Le débat est ouvert à toutes et à tous, sur le Facebook des Marmites Artistiques.

On y parlera de la situations des femmes chanteuses, musiciens, compositeurs, mais aussi des collectifs de femmes artistes. Avec la sociologue Cécile Prévost-Thomas, et des compositrices, Natasha Le Roux et Clémentine Charuel.

Pourquoi composez-vous Edith Canat de Chizy ?

Cette semaine, on retrouve Edith Canat de Chizy, l’un des grands noms de la musique française, Académicienne des Beaux-Arts, musicienne de l’imaginaire, de la lumière et de la couleur, et aussi professeur de composition.

Création de la semaine

La première de Hémon de Zad Moultaka sera donnée à l’Opéra du Rhin et diffusée sur France Musique le samedi 20 mars à 20h.

Hémon est un personnage de la tragédie d’Antigone, et le héros de l’opéra très ambitieux de Zad Moultaka. Le compositeur libanais est une voix fondamentale de la musique d’aujourd’hui, entre Orient et Occident, entre français et langue arabe, entre monde moderne et ancestral.

Son nouvel opéra est interprété par l’Orchestre et le Choeur de Strasbourg avec les chanteurs Raffael Pe, Judith et Béatrice Uria-Monzon.

Une semaine pour la création sur France Musique

France Musique dédie la semaine du 20 au 27 mars 2021 à la création, avec une soirée spéciale le vendredi 26 mars en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio. Cette semaine est coordonnée par Laurent Vilarem, avec le soutien du Centre national de la musique.