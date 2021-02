Journal de la création du dimanche 14 février 2021

Ce soir Laurent Vilarem passe en revue toute l'actualité des scènes allemandes, françaises et américaines. En fin d'émission, retrouvez notre séquence hebdomadaire "Pourquoi composez-vous ?" en compagnie de la compositrice Justina Repečkaitė.

Concerts et Festivals

Le Festival Eclat de Stuttgart s’est déroulé la semaine dernière, avec une splendide programmation, et parmi les créations, Mémoires d’un chevaliererrant de Franck Bedrossian par l’Orchestre de la SWR et le pianiste Christoph Grund.

à réécouter AUDIO 1h émission Le portrait contemporain Franck Bedrossian, un Français à Berkeley

Vous pouvez découvrir le reste de la programmation du Festival Eclat en streaming, avec des compositeurs comme Matthias Vestergård-Hansen ou Iris ter Schiphorst.

On reste en Allemagne, cette fois à Cologne, avec le festival Acht Brücken, et le streaming d’un concert de l’Ensemble MusikFabrik dirigé par Enno Poppe. Ils interprètent la nouvelle oeuvre de Chaya Czernowin, une compositrice très influente, professeure à l’Université de Harvard à Boston. The fabrication of Light est disponible en streaming.

à réécouter AUDIO 1h émission Le portrait contemporain Chaya Czernowin, l'expérience du son

Direction Monaco. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo se tiendra bien du 11 mars au 7 avril (normalement devant un public). Dirigé par Marc Monnet, ce festival aura un nouveau directeur l’année prochaine : le compositeur Bruno Mantovani.

En revanche la 11e édition des Détours de Babel de Grenoble est reportée à la fin de l’été. De nombreux rendez-vous numériques seront néanmoins mis en place entre le 17 mars et le 10 avril.

Exposition

Besoin de prendre l’air ? Besoin d’espace ? I vous reste deux jours pour aller voir l’exposition Le Bleu du Ciel du photographe Edouard Taufenbach sur la musique de Régis Campo. C’est jusqu’au 16 février, à la Galerie Thierry Bigaignon, 9 rue Charlot, dans le 3ème arrondissement de Paris.

à réécouter AUDIO 1h émission Le portrait contemporain Régis Campo, un compositeur ludique - Festivals Les Détours de Babel Grenoble & Les Musiques à Marseille

Récompense

La compositrice autrichienne Olga Neuwirth vient de recevoir le Prix de la Fondation Wolf en Israël, un prix décerné auparavant à Boulez, Rostropovitch et Messiaen notamment. La compositrice a choisi de partager le prix de 100 000 dollars avec... Stevie Wonder.

à réécouter AUDIO 1h émission Le concert de 20h Autour d’Olga Neuwirth

Pourquoi composez-vous ?

Aujourd'hui nous posons la question à la compositrice Justina Repečkaitė, née en 1989 en Lituanie. Elle a fait ses études à la fois en en Lituanie et en France où elle a découvert sa passion pour la culture du Bas Moyen Âge qui influence profondément son écriture. Elle a été artiste en résidence à la Fondation Singer-Polignac ainsi qu’avec l'ensemble Le Balcon et a bénéficié d’une bourse du Centre international Nadia et Lili Boulanger. Depuis 2015, elle est membre de l'Union des compositeurs de Lituanie qui lui a attribué le prix « révélation de l'année ».

à réécouter AUDIO 30 min émission Création Mondiale : l'intégrale « Encierro » de Justina Repeckaite (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Découverte

Pour terminer ce Journal, clin d’oeil au Carrefour de la création qui va suivre et que Thomas Vergracht consacre à Ted Hearne. Laurent Vilarem vous propose de découvrir le travail d'un autre compositeur américain, de la côte Est : Tristan Perich.

Tristan Perich réveille les très grandes heures électroniques de Philip Glass et Steve Reich des années 70. Il créera à la Biennale MetaMusiques de Cognac le 30 mai prochain, une nouvelle oeuvre pour vibraphone et haut-parleurs.