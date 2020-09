Journal de la création du dimanche 13 septembre 2020

Aujourd'hui, Laurent Vilarem nous entraîne dans un périple musical, de Besançon à Munich, en passant par Paris, Strasbourg et Bordeaux. En chemin, nous croiserons des arbres qui chantent, ferons face à des dilemmes terribles et nous assisterons à non pas une, mais sept morts de Maria Callas !

La création de la semaine

Camille Pépin est nommée en 2020 compositrice de l'année aux Victoires de la Musique Classique. Son Concerto pour clarinette et violoncelle Sound of Trees devait être joué au Festival de Besançon, où elle est compositrice en résidence. Malheureusement, une partie des concerts symphoniques de la manifestation bizontine a dû être annulés. Les spectateurs pourront néanmoins écouter plusieurs concerts de musique de chambe, dont trois pièces de Camille Pépin, les 18, 19 et 20 septembre, interprétées par le Trio Metral et la pianiste Celia Oneto Bensaïd.

Une œuvre de la compositrice amiénoise sera créée ce vendredi 18 et samedi 19 septembre par les musiciens du Philharmonique de Radio France. La pièce, intitulée Avant les clartés de l’aurore, a été écrite durant le confinement. Elle sera reprise par l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine le 25 septembre.

Les festivals

Du jeudi 17 septembre au 3 octobre se tiendra le Festival Musica de Strasbourg, un des grands lieux de la musique contemporaine en Europe. Son directeur Stéphane Roth nous présente cette année sa deuxième édition à la tête de Musica. Amateurs d'expériences nouvelles, ce laboratoire de la création est le rendez-vous de la rentrée !

Mercredi 16 septembre, l’Eglise Saint-Eustache hébergera une soirée Wolfgang Rihm, mêlée à la musique de Carlo Gesualdo. L'ensemble L’Instant Donné et le SWR Ensemble donneront ce concert dans le cadre du Festival d'automne.

Le même soir, l’Ensemble intercontemporain présentera à la Philharmonie une création de Matthias Pintscher ainsi qu'une création mondiale de Toshio Hosokawa intitulée The Flood. Au programme également : Olga Neuwirth, Romitelli et une pièce d’inspiration du compositeur et batteur Tyshawn Sorey...

Pourquoi composez-vous Franck Bedrossian ?

Grands noms français de la musique contemporaine, c'est aujourd'hui l'étonnant compositeur Franck Bedrossian, né en 1971, qui se confie au micro de Laurent Vilarem.

Séquence opéra

Cette semaine, le chef belge Patrick Davin a disparu lors des répétitions de Is this this end ? de Jean-Luc Fafchamps à la Monnaie de Bruxelles. Immense défenseur du répertoire contemporain, il a créé plusieurs opéras de Philippe Boesmans.

La création de Seven Death of Maria Callas devait avoir lieu au Palais Garnier le 2 septembre. Si la représentation a été annulée, elle vient d'être donnée à Munich, le 7 septembre dernier. C’est l’artiste plasticienne Marina Abramović, la diva de l’art contemporain, qui entrelace sept airs de Maria Callas, ses rôles mythiques de Tosca, Madame Butterfly, Lucia di Lammermoor, Traviata, Norma, et enfin Carmen, avec la musique du remarquable compositeur d’origine serbe Marko Nikodijevic. Le spectacle est disponible en streaming gratuit durant un mois sur le site de l’Opéra de Bavière.

