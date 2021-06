Journal de la Création du dimanche 13 juin 2021

Retour sur la soirée Action Création proposée par France Musique lundi dernier, un point sur les concerts de la semaine et sur les festivals ManiFeste et Superspectives qui se déroulent en ce mois de juin, enfin notre rubrique "Pourquoi composez-vous" avec le compositeur britannique George Benjamin.

Action ! Création !

Retour sur la belle soirée Action Création présentée lundi 7 juin à la Scala Paris. Ont été données deux créations : l'une de Bastien David par l’Instant Donné et l'autre de Michael Levinas par Les Percussions de Strasbourg. On pouvait aussi y entendre le Quatuor Tana, ou encore une pièce de Pascale Criton. La soirée est à retrouver en audio et en vidéo sur le site de France Musique.

Concerts de la semaine

L’Ensemble Ecoute dirigé par Fernando Palomeque donne le mardi 15 juin à 19h à la Maison de l’Argentine de la Cité Universitaire, un concert dédié à la musique de Mathieu Bonilla.

Le Couvent des Récollets donne quant à lui un concert de son compositeur en résidence, l’excellent Francisco Uberto.

Le Joyce Quartet jouera le vendredi 18 juin à 20h au Théâtre du Voyageur à Asnières, sur le quai D de la gare d’Asnières. L'ensemble interprètera notamment une création de Léo Marillier et de Andrew Norman. Le Joyce Quartet produit par ailleurs jusqu’au 30 septembre le Festival Inventio.

Festival ManiFeste 2021

Le Festival de l’Ircam continue cette semaine. Arnaud Merlin a parlé dans son concert d'archives de la création très attendue de Luca Francesconi par la violoniste Patricia Kopachinskaja, mais il y a également d’autres très beaux concerts comme celui de l’Ensemble Ulyssessamedi à 20h30 avec des oeuvres de Cendo, de Grisey et une création de la compositrice d’origine philippine Feliz Anne Reyes Macahis.

Toujours à l'occasion du festival ManiFeste, l’Ecole des Beaux Arts de Paris invite des compositeurs à prendre possession des lieux. A noter, la performance de Maxime Mantovani et Oren Boneh le 16 juin à 18h à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Pourquoi composez-vous ?

Ce soir, c'est avec le compositeur George Benjamin que nous avons rendez-vous ! Né à Londres en 1960, George Benjamin découvre la musique par la flûte à bec et suit des cours piano dès son plus jeune âge. A sept-huit ans, il tombe « amoureux de la musique classique » grâce à Fantasia de Walt Disney.

Composer, c’est jouer un jeu dont le désir ultime est la communication

Cap sur Lyon

Le Festival Superspectives se tient du 18 juin au 11 juillet dans les jardins de la Maison de Lorette avec plusieurs évènements parmi lesquels un concert de David Lang avec l'un de ses chefs-d'œuvre Death Speaks.