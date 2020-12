Journal de la Création du dimanche 13 décembre 2020

Cette semaine, il y aura une distribution de prix, des créations et des concerts en ligne. Nous questionnerons le compositeur tchèque Miroslav Srnka et partirons, en fin d'émission, à la découverte de l'univers pop d'Alexis Morel. Bienvenue dans le Journal de la création !

Création de la semaine

Le compositeur allemand Enno Poppe devrait créer deux œuvres le 15 décembre prochain, jour de la réouverture supposée des salles de concert. Il offrira la première mondiale à Orléans d’un Quintette pour deux violoncelles avec le Quatuor Diotima et Marc Coppey.

Le même jour sera donnée la création française de Procession, une œuvre de 50 minutes interprétée par l’Ensemble Intercontemporain, à la Philharmonie de Paris. A noter que dans ce concert, l’Ensemble joue également une pièce du jeune compositeur coréen Jaehyuck Choi et Overheating du tchèque Miroslav Srnka, qui sera ce soir le compositeur à l'honneur dans notre rubrique "Pourquoi composez-vous ?"

Dans cette pièce Overheating, le compositeur réfléchit à la notion de température en musique, et évoque de façon imagée le réchauffement climatique.

Les Grand Prix 2020 de la SACEM

La SACEM vient de dévoiler ses Grand Prix 2020 et deux prix distinguent des compositeurs de musique contemporaine. Le Grand Prix Jeune Compositeur est attribué à Olivier Calmel et le Grand Prix pour l’ensemble de la carrière revient quant à lui à Régis Campo. Ce dernier vient d’ailleurs de faire paraître aux éditions Filigranes un livre disque intitulé Le Bleu du ciel dont nous reparlerons prochainement dans le Carrefour de la création.

Concerts en ligne

Le pianiste et compositeur Matthieu Stefanelli présente son album Chroma en deux concerts en ligne enregistrés à la Salle Colonne les 19 et 29 décembre.

Il faut saluer l’initiative du chef d’orchestre Mathieu Braud, qui présente le Festival en ligne : Montreuil à votre portée. Un compositeur et un interprète sont réunis autour d’une oeuvre.

Après Karol Beffa, Béatrice Thiriet et Stéphane Delplace, c'est la violoncelliste Delphine Biron qui s’allie à la compositrice Graciane Finzi pour présenter une pièce soliste le 14 décembre à 18h30.

Le 17 décembre à 18h30, la pianiste Vanessa Wagner et la compositrice Camille Pépin présentent une pièce intitulée Number 1.

Pourquoi composez-vous ?

Aujourd'hui nous posons la question au compositeur tchèque Miroslav Srnka.

Né à Prague en 1975, Miroslav Srnka étudie la musicologie et la composition à Prague. Ses études le mènent également à Berlin et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris ainsi qu'à l'Ircam où il suit notamment l'enseignement d'Ivan Fedele et de Philippe Manoury.

En juin prochain il créera à Munich un opéra dont le livret - écrit il y a deux ans -imagine un… confinement !

Découverte de la semaine

Fin de ce journal avec un clin d’oeil au Carrefour de la création de ce soir. A 22h, Thomas Vergracht reçoit Woodkid, chanteur pop qui s’intéresse à la musique contemporaine.

Laurent Vilarem vous propose de découvrir un compositeur classique (il a fait un cursus complet au Conservatoire de Paris) qui écrit des chansons pop. Il s’appelle Alexis Morel et son groupe se nomme Héros Chics.