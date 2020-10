Journal de la création du dimanche 11 octobre 2020

Ce soir, nous partons à Lyon, Aix en Provence, Toulon, Caen et Paris. Il y aura des manifestes féministes, un carton de photographies et un rendez-vous avec un immense compositeur français...

Les concerts de la semaine

Samedi 17 octobre, le Grame de Lyon présente ainsi un concert de l’Ensemble Soundinitiative avec une œuvre d'Alexander Schubert.

Un spectacle qui mêle musique, vidéo, danse et manifeste féministe car il y aura également une création de Gwen Rouger : On se lève et on se casse.

On se dirige ensuite vers le Sud, où le violoniste Renaud Capuçon et l’altiste Gérard Caussé proposent au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence un grand week-end de créations . Cette série de concerts Nouveaux Horizons donnera à entendre 5 concerts, 15 jeunes interprètes et 10 compositeurs : Benjamin Attahir, Elise Bertrand, Yves Chauris, Matteo Franceschini, Joan Magrané, Christian Mason, Aki Nakamura, Clara Olivares, Justina Repečkaitė et Vito Žuraj.

Les concerts ont lieu du 16 au 18 octobre à Aix-en-Provence, et sont en entrée libre.

Festival Présences Féminines

Après Aix, nous partons à Toulon, où se tient du 12 au 20 octobre la 10ème édition du Festival Présences Féminines. Sa directrice Claire Bodin nous donne ce soir trois bonnes raisons de venir à Toulon.

Création de la semaine : Benjamin Dupé

Direction Caen, en Normandie, au Théâtre de Caen plus précisément, où se déroule du 13 au 15 octobre la première de Vivian : clicks and pics de Benjamin Dupé.

Figure absolument fascinante de la photographie américaine, Vivian Maier est sortie de l'anonymat en 2007, lorsqu'ont été retrouvés dans des cartons ses photos, près de 100 000 ! Vivian Maier était nourrice et a photographié les années 50 -60.

Autour de cette figure, Benjamin Dupé a composé un opéra de chambre. Il imagine un dispositif fascinant : Vivian Maier sera jouée par la soprano Léa Trommenschlager, une photographe Agnès Mellon prendra des photos en direct pendant la représentation.

Le spectacle tournera dans toute la France à Valence, Marseille, Gradignan, Gap et Clermont Ferrand.

Pourquoi composez-vous ?

Aujourd'hui, nous posons la question à la compositrice Suzanne Giraud, autrice d’une œuvre très lyrique et puissante.

L’événement de la semaine à Paris

Le compositeur Gérard Grisey a une énorme influence aujourd’hui.

Vendredi 16 octobre, l’Ensemble intercontemporain crée l’événement à la Philharmonie de Paris en jouant les trois dernières œuvres de Gérard Grisey, Stèle, les mythiques Quatre Chants pour franchir le seuil avec la soprano Sophia Burgos, et Vortex Temporum, le tourbillon du temps pour piano et cinq instruments.