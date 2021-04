Journal de la création du dimanche 11 avril 2021

Au programme du journal de la création cette semaine: un hommage au compositeur Krzysztof Penderecki disparu il y a un an, cap sur la Suisse avec le Festival Archipel de Genève, l'actualité des concerts en ligne, un rendez-vous avec le compositeur Bastien David dans "Pourquoi composez-vous?"

Lettre à Elise

Le chef de choeur et chef de chant Roland Hayrabédian a demandé à douze compositeurs et compositrices d’écrire leur propre Lettre à Elise. Cette idée permet un bel hommage créatif à Beethoven et en attendant le concert, vous pouvez trouver sur le site de Musicatreize, les vidéos des compositeurs qui expliquent leur projet : Philippe Schoeller, Violeta Cruz, Benjamin Attahir, Joan Magrané Figuera, Stanislav Makovsky et Sivan Eldar.

Le Jardin de Penderecki

Le 29 mars 2020 nous quittait le compositeur Krzysztof Penderecki. L’Institut Adam Mikiewicz vient de lancer un site web en hommage au grand compositeur polonais. Le site s’intitule le Jardin de Penderecki, c’est un espace interactif dans lequel on peut se balader : on découvre des concerts, des interviews, des vidéos, des photographies et même des oeuvres composées spécialement pour l’occasion par Hania Rani et Max Richter. Et comme il s’agit d’un jardin, le site va continuer à croître.

Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, brûlait le toit de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris. A cette occasion, depuis l'Eglise Saint-Roch, le Quatuor Girard et le pianiste Sébastien Ene créent Les Fleurs du Paradis de Matthieu Stefanelli. Le concert est diffusé le jeudi 15 avril à 19h sur la chaîne Youtube de Musique Sacrée à Notre Dame-de-Paris. Des dons pourront être effectués en ligne pour soutenir l'association Musique sacrée à Notre-Dame, qui est en difficulté.

Concerts en ligne

Le compositeur Yann Robin et son Ensemble Multilatérale mettent en ligne demain, lundi 12 avril, la captation vidéo de l'opéra Papillon Noir. C’est l’une des œuvres majeures de Yann Robin, écrite sur un livret de Yannick Haenel. Elise Chauvin est l’actrice-chanteuse de cet intense monologue féminin, et Léo Warynski dirige les ensembles Multilatérale et Les Métaboles.

La compositrice Diana Syrse présente au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac un très ambitieux spectacle intitulé Identités Connectées qui sera donné sur le Youtube du musée le dimanche 18 avril à 17h. Le spectacle est agencé par la Compagnie La Chambre aux Echos, c’est à dire par le chef d’orchestre Clément Mao-Takacs, et le dramaturge et écrivain Aleksi Barrière qui signe également le livret d’une nouvelle pièce de Syrse, donnée en création mondiale.

Pourquoi composez-vous ?

Cette semaine, la question est posée au compositeur Bastien David. Pensionnaire à la Villa Médicis en 2020, il a étudié la composition dans les classes de Bernard Cavanna et José Manuel Lopez au Conservatoire de Gennevilliers. Il étudie actuellement dans la classe de composition de Gérard Pesson au Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris.

Festival

Direction la Suisse avec le Festival Archipel de Genève commence ce vendredi 16 avril et se tient jusqu’à 25 avril. Les concerts seront gratuits en ligne et il y aura une Web Tv artistique qui produira des contenus originaux tous les jours de midi à minuit.

Au programme notamment, la compositrice Cassandra Miller. Le vendredi 16 avril, l’Orchestre de chambre de Genève dirigé par Kanako Abe interprètera Duet for cello and orchestra, avec le violoncelliste Charles Curtis.