Journal de la Création du dimanche 10 janvier 2021

Cette semaine, petit tour des concerts et des parutions discographiques sans oublier notre fameuse rubrique "Pourquoi composez-vous ?". La question est posée ce soir au compositeur Philippe Schoeller.

Le baryton français Stéphane Degout vient de créer Le Bestiaire Chimérique de Pascal Zavaro avec l’ensemble Les Apaches dirigé par Julien Masmondet.

La vidéo est disponible sur le site de l’auditorium du Musée d’Orsay. L'occasion de saluer non seulement la fondation du nouvel ensemble Les Apaches mais aussi la carrière de Stéphane Degout, qui détient l’un des plus beaux palmarès dans le répertoire contemporain puisqu’il a créé des œuvres de Boesmans, Mernier mais aussi Lessons in Love and Violence de George Benjamin.

Concerts

Parmi les concerts de la semaine prochaine, il faut souligner la création française du Concerto pour cor d’Hans Abrahamsen ce vendredi 15 janvier, par l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck. Le concert est diffusé en direct sur France Musique à 20h.

A suivre également, la création Une de Laurent Cuniot sur le site de l'Ensemble TM+ et celui de la Maison de la Musique de Nanterre le samedi 16 janvier à 20h30 et le mardi 19 janvier à 20h00.

Enfin, le jeudi 14 janvier à 20h, l’Orchestre National de Lille propose sur sa chaîne Youtube le Concerto n°1 pour orgue de Thierry Escaich avec le compositeur en soliste et le chef Alexandre Bloch.

Rétrospective

En 2021, le compositeur Denis Dufour fait l’objet d’une rétrospective exceptionnelle sur le label Kairos. Ce sont 90 de ses œuvres acousmatiques qui paraissent dans un coffret de 30 disques réalisé en collaboration avec la Maison d’Editions ONA.

Les Victoires de la Musique Classique

Les nommés des Victoires de la musique classique 2021 viennent d'être révélés. Dans la Catégorie Compositeur, sont nommés: Benjamin Attahir pour Istiraha, sonate pour violon et piano, Benoît Menut pour Iroise, deux traversées pour violoncelle, et Betsy Jolas pour son quatuor Topeng.

Pourquoi composez-vous Philippe Schoeller ?

Cette semaine, nous ne posons pas seulement la question au compositeur, mais également au peintre et poète Philippe Schoeller.

Disque de l'année

L’un des grands disques de l’année 2020 (en tout cas pour le New Yorker et la BBC) est une œuvre de la compositrice australienne Liza Lim.

Pleine de techniques instrumentales nouvelles, la passionnante musique de Liza Lim invite à écouter autrement.