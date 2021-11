Journal de la Création du dimanche 07 novembre 2021

L'actualité des concerts de la semaine avec les ensembles Cairn et Ars Nova, une création de Jules Matton mais aussi les festivals Manca, Rainy days, Ars Musica et Aujourd'hui Musiques. En fin d'émission, un entretien avec Alexandros Markeas suivi de la redécouverte de l'oeuvre d'Horatiu Radulescu.

Concerts de la semaine

Le lundi 8 novembre, l’Ensemble Ars Nova, dirigé par Grégory Wajda, donne au Théâtre National de Poitiers un programme consacré à Arvo Pärt. L’Ensemble poitevin présente une lecture personnelle de l’œuvre du compositeur estonien avec des "tubes" comme le Cantus in memoriam Benjamin Britten, Für Alina, mais aussi des œuvres plus rares.

A venir cette semaine, beaucoup de grands festivals. D’abord à l’étranger à Bruxelles où Ars Musica met en lumière Lukas Ligeti, fils de György. On trouve également dans la programmation du festival des œuvres de Philippe Leroux, dont Voi Rex.

Au Luxembourg, le Festival Rainy Days commence cette semaine également.

A Nice, le Festival Manca débute avec Akhnaten de Glass donné à l’Opéra de Nice.

A Amiens, Jules Matton crée ce mardi 9 novembre, avec l’Orchestre de Picardie, une Ode sur un poème de Paul Claudel. C’est la soprano Marlène Assayag qui interprète la partie soliste. Jules Matton est cette année le compositeur en résidence de l’Orchestre picard.

A la Scène Nationale d’Orléans le 10 novembre, l’Ensemble Cairn donne le spectacleSollicitudes avec la musique de Jérôme Combier. L’Ensemble sort de sa zone de confort puisque c’est un spectacle dansé avec une chorégraphie d’Hervé Robbe. Le spectacle sera donné ensuite le 23 novembre au Lux de Valence puis en février au Théâtre de la Cité internationale de Paris

Le Festival Aujourd’hui Musiques de Perpignan se tient du 12 au 22 novembre et donne à entendre de nombreuses propositions très originales. France Musique est d’ailleurs partenaire de l'événement. On retrouve notamment Séverine Ballon, qui interprètera au violoncelle solo l'une de ses œuvres.

A retrouver également, plusieurs performances électro, et notamment le spectacle Fake de La Muse en circuit, durant lequel le spectateur marche dans la ville avec un casques sur les oreilles. Un accompagnement musical est réalisé en direct par Wilfried Wendling.

Pourquoi composez-vous?

Cette semaine nous posons la question au compositeur Alexandros Markeas, qui crée l’événement francilien de cet hiver du 9 au 12 novembre au Théâtre de Sartrouville, avec son nouvel opéra La Vallée de l’étonnement. C’est l’ensemble ™+ sous la baguette de Laurent Cuniot qui interprète l’opéra de Markéas. L'œuvre parle d'un personnage doté d’une mémoire infinie, et atteint de synesthésie

L'opéra sera ensuite donné le 19 novembre à la Maison de la musique de Nanterre puis le 26 novembre à l’Opéra de Massy.

Recréation

On poursuit avec les surprises inattendues, les petits pas de côté, les prises de risques avec Horatiu Radulescu, compositeur franco-roumain disparu en 2008.

Il est l’auteur d’œuvres incroyablement difficiles, avec des pianos renversés et des séries harmoniques indiscernables.

Pourtant , il y a des Sonates pour piano sublimes et très facile d’accès, pas loin de Bartok et d’Enescu. Et puis il y a ce Concerto pour piano intitulé The Quest, qui date de 1996. Un disque est paru en 1998.

Une œuvre ahurissante, culte, qui invente des sonorités inouïes à l’orchestre.