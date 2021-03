Journal de la création du dimanche 07 mars 2021

La compositrice Sophie Lacaze, l'autrichien Georg Friedrich Haas, sont à l'honneur ce soir aux côtés de Laurent Vilarem. En fin d'émission, retrouvez notre séquence hebdomadaire "Pourquoi composez-vous ?" en compagnie du compositeur vénitien Mauro Lanza.

Actualités

Laurent Vilarem revient sur les Victoires de la Musique Classique dans la catégorie Compositeur de l’année. Betsy Jolas a remporté le prix.

Le Printemps des Arts de Monaco

Le Printemps des Arts de Monaco commence le week-end prochain et aura lieu du 13 mars au 11 avril 2021. Au programme, l’Ensemble intercontemporain de Matthias Pintscher présente un programme consacré à la Seconde Ecole de Vienne. Le 28 mars le Quatuor Tana crée un quatuor de Frédéric Durieux et le 3 avril, VIncent Lhermet créera un concerto pour accordéon de Gérard Pesson.

Hier à Munich avait lieu la création de Where are you du compositeur tchèque Ondrej Adamek par la mezzo Magdalena Kozena et l’Orchestre de la Radio Bavaroise sous la direction de son nouveau chef Simon Rattle.

Vidéo visible en Live Stream. Parmi les concerts disponibles, on retrouve également un concert Wolfgang Rihm.

Philharmonie Live

Une création pour violon seul du grand compositeur portugais Vasco Mendonça, une pièce de Misato Mochizuki par le Quatuor Aris. Ainsi qu'une autre création de Claire-Mélanie Sinnhuber, par l’Ensemble intercontemporain.

Visible sur ce lien.

Sophie Lacaze (née en 1963)

Directrice du Festival Musiques Démesurées de Clermont-Ferrand, Sophie Lacaze propose trois oeuvres. La première est jouée par l’Orchestre d’Auvergne. Le resu programme est composés de pièces de Stephen Whittington, Sally Beamish, Giacinto Scelsi et Ton-Thât Tiêt.

Lundi 8 mars, sur le Facebook de la Ville de Vannes, au sein du festival Virtu’Elles, on entendra Broken Words pour flûte (l’instrument de prédilection de Lacaze) et trio à cordes.

La Musique Acousmatique

On en parle trop rarement dans ce Journal...François Bonnet et Alexandre Bazin en parlent extrêmement bien dans L’Expérimentale à 23h30. Lundi dernier, la compagnie musicale Motus a mis en ligne un concert sur sa chaîne Motus avec ici aussi d’excellents musiciens, le regretté Ivo Malec, Emilie Mousset, Elsa Biston, Vincent Laubeuf, Nicolas Vérin et Edgar Nicouleau.

Pourquoi composez-vous Mauro Lanza ?

Rendez-vous avec un musicien toujours à l’affut de nouvelles idées, de nouvelles recherches, de trouvailles insolites, italien, à la musicalité unique. Mauro Lanza habite désormais à Berlin, mais il est avec nous ce soir.

"Meilleur compositeur vivant"

Le magazine italien Classic Voice, vient de faire paraître un sondage sur le meilleur compositeur vivant. Un jury de cent experts européens a choisi comme le plus grand compositeur vivant Georg Friedrich Haas, autrichien qui habite maintenant à New York.

Un choix qui revient souvent, alors que Haas n’est pas tellement connu en France pour sa pièce In vain. Parmi les autres noms cités, Simon Steen-Andersen, Rebecca Saunders, Helmut Lachenmann ou Francesco Filidei.

Dans In Vain, à certains passages es musiciens jouent dans l’obscurité totale. Cette pièce est fascinante car reprend une sorte de folie scénique façon Stockhausen , avec des moments de magie de musique spectrale.