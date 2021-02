Journal de la création du dimanche 07 février 2021

Cette semaine, retour sur les dernières annonces et les nominations relatives au monde de la création contemporaine. En fin d'émission, Laurent Vilarem vous donne rendez-vous avec la compositrice colombienne Violeta Cruz pour la séquence hebdomadaire : Pourquoi composez-vous ?

Création de la semaine

La grande compositrice islandaise Anna Thorvaldsdottir a vu la semaine dernière sa nouvelle pièce Catamorphosis créée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Kirill Petrenko.

Le budget dédié aux commandes musicales doublé à Radio France

Jeudi dernier, dans La Matinale de France Musique, Michel Orier, le directeur de la musique et de la création à Radio France a annoncé que le budget alloué aux commandes doublait, passant de 50 à 60 œuvres nouvelles par an. C’est un signal fort envoyé aux compositeurs et à toute la profession musicale. Toutes les formations de Radio France, le Philharmonique, le National, la Maîtrise et le Choeur de Radio France vont être mobilisées.

Le Palmarès de l'Académie Charles Cros dévoilé

Le Palmarès de l’Académie de Charles Cros a été dévoilé la semaine dernière sur France Musique. Les Coups de cœur distinguent 10 disques de musique contemporaine, de Franck Bedrossian à Aurélien Dumont, de la compositrice Olga Neuwirth à la pianiste Maroussia Gentet.

Palmarès de l'équipe du Journal de la création : le disque de l’Ensemble Musicatreize consacré à François-Bernard Mâche.

Nominations pour le Prix Fedora révélées

Ce prix de 150 000 euros vise à aider la création d’un nouvel opéra. La sélection finale comporte 9 productions, dont trois sont des productions françaises.

- Like Flesh qui sera créé en janvier 2022 à l’Opéra de Lille sur une musique de Sivan Eldar, remarquable compositrice à l’univers très écologique.

- Manga for lovers d’Olga Neuwith au Théâtre du Châtelet, qui sera créé au Festival d’Automne 2022. Il promet des films d’animation et un livret de Barry Gifford, le scénariste de David Lynch.

- Innocence de Kaija Saariaho qui sera créé au prochain Festival d’Aix-en-Provence.

Vous pouvez voter sur le site du Prix Fedora, pour aider la création musicale.

Projet de composition pour chœur en temps de coronavirus

La Fondation Banque Populaire permet à six de ses lauréats d’écrire pour la Maîtrise de l’Opéra de Hambourg. Tous les candidats ont été choisis par le chef Kent Nagano en personne. Ils sont six : Nigji Sanges, Matteo Franceschini, Alex Nante, Bastien David, Gabriel Sivak et Fabien Touchard.

Découverte de la semaine

Laurent Vilarem vous propose cette semaine de découvrir la musique du compositeur Pavel Karmanov.

Pourquoi composez-vous ?

Cette semaine, Laurent Vilarem pose la question à la compositrice colombienne Violeta Cruz.

Violeta Cruz commence ses études musicales à l’université Javeriana (Colombie), pour intégrer ensuite le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Son travail inclut pièces instrumentales, électroacoustiques et « objets sonores » (des machines mécaniques au comportement rythmique partiellement aléatoire, et dont le comportement sonore est prolongé par un dispositif électronique interactif).